Microsoft Edge 95 erhält Windows-11-Look und weitere Funktionen

Microsoft hat im Dev-Channel des Edge-Browsers ein neues Update auf die Version 95.0.1020.0 veröffentlicht. Insider bekommen damit eine Reihe neuer Funktionen sowie eine visuelle Einstimmung auf Windows 11, wobei sich das Design im Entwicklungsprozess nochmals verändern kann.

Eine neue Funktion betrifft das Arbeiten mit PDF-Dateien. So kann man ab sofort PDFs mit Freiformtext kommentieren. Zudem sollen sich die Dokumente nun den aktuellen Bearbeitungszustand beim Schließen merken. Wenn die Datei das nächste Mal geöffnet wird, springt die Ansicht zum zuletzt gelesenen Textstück, auch der Zoom-Status und das genutzte Layout sollen dann automatisch wieder angewendet werden.

Dazu kommen neue Verwaltungsrichtlinien. So wurde eine Richtlinie hinzugefügt, die steuert, ob Intranet-Dateiverknüpfungen aktiviert sind, wodurch wiederum gesteuert wird, ob Datei-URLs auf Intranetseiten aktiviert sind. Darüber hinaus gibt es nun eine Unterstützung für die Richtlinie von Chromium, um zu steuern, ob die gemeinsame Nutzung von Cross Origin Web Assembly Module aktiviert ist.

Des weiteren wurde die Unterstützung für das Öffnen lokaler Dateien im Browser auf iOS verbessert. Zudem gibt es eine Vielzahl von Bugfixes, die insgesamt für eine bessere Verlässlichkeit des Browsers sorgen und Abstürze vermeiden sollen. Eine vollständige Auflistung aller behobenen Fehler gibt es in den Patch-Notes. Dort findet sich am unteren Ende auch eine Auflistung bekannter Probleme, an deren Lösung aktuell noch gearbeitet wird. Gleichzeitig weisen die Entwickler darauf hin, dass Version 95 bald Einzug in die Beta hält und Version 94 von Edge dementsprechend demnächst eine Stable-Version erhält.