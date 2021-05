Google Fotos: Ab morgen ist Schluss mit kostenlosem Speicherplatz

Bereits vor Monaten kündigte Google an, dass es aus rein wirtschaftlicher Sicht einer Änderung der Google-Fotos-Richtlinien bedarf. Bisher konnte jeder Nutzer seine Fotos und Videos unbegrenzt in hoher Qualität hochladen und sichern. Ab dem 1. Juni (sprich morgen) verfällt für die meisten Anwender der kostenlose Speicherplatz für die eigenen Fotos und Videos.

Es ist einfach praktisch, die eigenen Bilder und Videos mit der Cloud zu synchronisieren. Neben weiteren Internet-Riesen ist bisher auch Googles Foto-App lukrativ gewesen. Wurden die Fotos und Videos in hoher Qualität hochgeladen, wurden die Datenmengen bisher nicht an das im Google-Konto hinterlegte Speicher-Kontingent angerechnet. Anders sah es hingegen aus, wenn der/die Nutzer*In als Uploadgröße "Originalqualität" ausgewählt hat. Ab dem morgigen 1. Juni und gleichzeitig dem meteorologischen Sommeranfang gelten neue Richtlinien. Ab dann werden für den Großteil der Anwender sämtliche hochgeladene Elemente an den Speicherplatz angerechnet, egal ob in hoher Qualität oder in der Originalqualität.

Als Grund für die Richtlinien-Änderung ist einerseits das rege Interesse des bisher kostenlosen Speichers anzunehmen. Auf der anderen Seite jedoch möchte das Unternehmen auch das Google-One-Angebot zur Speichererweiterung weiter vorantreiben und auf diese Weise zusätzlichen Umsatz generieren. Jedes Google-Konto bietet kostenlos einen 15 GB großen Speicherplatz. Wem dies nicht ausreicht, kann sich zwischen drei Erweiterungen entscheiden. So werden für 100 GB wahlweise 1,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr aufgerufen. Für 2,99 Euro monatlich respektive 29,99 Euro jährlich sind 200 GB erhältlich und für 2 TB werden derzeit 9,99 Euro als monatlicher oder 99,99 Euro jährlicher Beitrag fällig.

Von dieser neuen Richtlinie ausgenommen sind allerdings die eigenen Pixel-Smartphones von Pixel 2 (XL) bis zum Pixel 5, mit denen sämtliches Bild- und Video-Material unverändert kostenlos hochgeladen werden kann, hier allerdings nur in hoher Qualität. Wer hingegen noch ein Pixel-Phone der ersten Generation sein Eigen nennt, genießt unverändert einen lebenslangen, kostenlosen Speicherplatz in der Originalqualität. Fraglich ist, ob das in diesem Jahr erwartete Pixel 6 (Pro) auch noch kostenlosen Speicher erhalten wird.

Bis morgen hat jeder noch letztmalig die Gelegenheit, die festgehaltenen Momente in unbegrenzter Datengröße mit Google Fotos zu sichern. Wer dies bisher nicht in Anspruch genommen hat, sollte sich daher beeilen.