Neue Kabeltarife für Gigabit-Anschlüsse bei Vodafone

Nach der Übernahme von Unitymedia durch das britische Unternehmen Vodafone betreffen Tarifänderungen der Kabeltarife eine Vielzahl von Kunden in Deutschland. Bereits im Februar dieses Jahres bot das Unternehmen den Tarif Cable-Max 1.000 für rund 40 Euro im Monat an. Ein maximaler Download von 1.000 MBit/s sowie ein Maximum von 50 MBit/s im Upload dürften viele Kunden angesprochen haben. Allerdings lassen sich jetzt der offiziellen Vodafone-Webseite neue Preise für die Kabeltarife in Deutschland entnehmen. Besagte Tarife gelten jedoch nur für Neukunden, in deren Haushalt in den letzten 3 Monaten weder ein Internet- noch ein Telefonanschluss der Vodafone Kabel Deutschland GmbH vorhanden war.

Momentan bietet Vodafone den Tarif "Red Internet & Phone 1000 Cable" für knapp 50 Euro an. In den ersten sechs Monaten liegt der Preis bei rund 20 Euro. Wem eine halbierte Bandbreite ausreicht, der bekommt mit "Red Internet & Phone 500 Cable" einen Download von maximal 500 MBit/s bzw. einen maximalen Upload von 25 MBit/s für 45 Euro. Auch hier kosten die ersten sechs Monate 20 Euro. Für "Red Internet & Phone 250 Cable" werden 39,99 Euro (ersten sechs Monate 19,99 Euro) fällig. Der Download liegt hier, wie der Name erahnen lässt, bei 250 MBit/s, der maximale Upload kommt auf 25 MBit/s. Beim Tarif "Red Internet & Phone 50 Cable" fallen monatlich 29,99 Euro an. Der Preis für die ersten 24 Monate beträgt 19,99 Euro. Erst nach Ablauf der zwei Jahre müssen die Kunden den vollen Preis zahlen. Hier gibt es jedoch nur einen Upload von 5 MBit/s und der Download liegt bei 50 MBit/s.

Des Weiteren gilt zu beachten, dass der einmalige Bereitstellungspreis von Vodafone mit 70 Euro angegeben wurde. Dies sollte bei einem Preisvergleich und vor einem Wechsel mit eingerechnet werden. Wer auf Telefonie mit ISDN-Endgeräten setzt, benötigt eine HomeBox mit integriertem Kabelrouter (Fritz!Box 6591). Besagte Box lässt sich für 4,99 Euro im Monat direkt bei Vodafone mieten. Die Kündigungsfrist für diese beträgt vier Wochen.

Zuletzt haben wir uns die AVM FRITZ!Box 6660 Cable an einem Gigabit-Kabelanschluss von Vodafone angeschaut und konnten hier dank DOCSIS 3.1 und schnellen Servern auch hin und wieder die versprochenen Downloadraten erreichen.