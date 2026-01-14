Werbung

Microsoft arbeitet offenbar an einer tieferen Integration seines KI-Assistenten Copilot in den Datei-Explorer von Windows 11. Hinweise darauf finden sich in einem aktuellen Preview-Build des Betriebssystems, in dem Tester einen bislang inaktiven Schalter entdeckt haben. Dieser soll Copilot direkt innerhalb des Explorer-Fensters verfügbar machen und nicht mehr lediglich als externes Fenster starten, wie es bisher über das Kontextmenü der Fall ist.

Technisch deutet vieles darauf hin, dass Copilot künftig als fest eingebundene Chat-Ansicht im Datei-Explorer fungiert. In internen Systemdateien tauchen Bezeichnungen wie "Chat with Copilot" und "Detach Copilot" auf, die nahelegen, dass der Assistent standardmäßig angedockt angezeigt werden könnte, etwa in einer Seitenleiste oder im Detailbereich. Über eine Abtrennen-Funktion ließe sich Copilot offenbar auch in ein separates Fenster auslagern. Die Integration wäre damit deutlich enger als die bisherige Lösung, bei der Dateien lediglich an die Copilot-App übergeben werden.

Funktional soll Copilot im Datei-Explorer Aufgaben übernehmen, die bislang über klassische Such- und Filtermechanismen gelöst werden. Dazu zählen die Suche nach Dateien in natürlicher Sprache, das Filtern nach Dateitypen oder das Navigieren durch komplexe Ordnerstrukturen. Die KI würde dabei direkt auf die Metadaten und Inhalte im Explorer zugreifen, ohne dass der Nutzer die Arbeitsumgebung wechseln muss. Microsoft reagiert damit auf langjährige Kritik an der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Windows-Suche.

Die geplante Integration fügt sich in Microsofts umfassendere KI-Strategie ein. Windows-11-Geräte werden zunehmend als sogenannte AI Copilot Hubs positioniert, ergänzt durch Funktionen wie die Sprachaktivierung per "Hey, Copilot". Parallel arbeitet Microsoft an einem Agenten-Framework, das es Drittanbieter-KI erlauben soll, tief in Windows-Funktionen eingebunden zu werden. Solche Agenten könnten systemübergreifend Informationen zusammenführen oder wiederkehrende Aufgaben automatisieren.

Offiziell bestätigt ist die Copilot-Integration in den Datei-Explorer bislang nicht. Funktionen in Preview-Builds gelten als experimentell und werden nicht zwangsläufig in die stabile Version übernommen. Sollte Microsoft das Feature ausrollen, dürfte es dennoch optional deaktivierbar sein, auch wenn unklar ist, ob Copilot standardmäßig aktiv wäre.