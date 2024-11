Werbung

Microsoft treibt die Integration von KI-Features in sein Betriebssystem Windows unaufhaltsam voran. Der neueste Schritt sieht dabei eine Implementierung von ChatGPT-Funktionen in das Windows Terminal vor und ermöglicht damit eine KI-gestützte Interaktion namens "Terminal Chat".

Mit diesem Tool sollen Nutzer gezielt Unterstützung bei der Erstellung und Ausführung von Befehlen für diverse Konsolenanwendungen wie PowerShell, die klassische Windows-Kommandozeile, WSL Ubuntu und die Azure Cloud Shell erhalten. Terminal Chat, das für ausgewählte Nutzer bereits verfügbar ist, ermöglicht es, präzise Anleitungen und automatisierte Skripterstellungen anzufragen, ohne dass umfassende Konsolenkenntnisse erforderlich sind, wie das Magazin Windows Latest berichtet.

Mit einem speziellen Kontextbewusstsein erkennt Terminal Chat die jeweils genutzte Shell und gibt angepasste Antworten. So unterscheidet die KI etwa zwischen den DOS-Befehlen der Windows-Kommandozeile und den Skriptsprachen von PowerShell oder Unix, was den Workflow erheblich verbessern kann. Typische Anwendungsfälle umfassen die Bereitstellung präziser Fehlermeldungslösungen und gezielter Scriptideen, was die Arbeit im Terminal besonders für Neulinge erleichtern soll.

Aktuell ist das Feature nur über das Windows Terminal-Dropdown-Menü und durch eine kostenpflichtige API-Verknüpfung mit GitHub Copilot, ChatGPT oder Azure zugänglich.