Werbung

AVM hat den Roll-out von FRITZ!OS 8 begonnen. Damit einhergehen mehr als 60 neue Funktionen und Verbesserungen für alle aktuellen FRITZ!-Produkte. Den Anfang macht die FRITZ!Box 7590 AX. Schrittweise sollen aber alle weiteren aktuellen FRITZ!Box-Modelle, FRITZ!Repeater und Powerline-Produkte das Update erhalten.

Mit dem kostenlosen Update erhalten Anwender unter anderem neue grafische Anzeigen, über die die Auslastung des Internets und WLANs sowie eine bessere Zuordnung der vielen Geräte im Heim- und Gastnetz möglich sind. Der neue Online-Monitor informiert Anwender nun auch über die Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte im Heim- und Gastnetz. Zudem kann der Datenverkehr verschiedener Netzwerkgeräte verglichen und die Datenrate so besser verteilt werden.

Daneben lassen sich nun auch mehr Smart-Home-Szenarien einrichten. So kann auf der Geräteseite des Tür-Fensterkontakts FRITZ!Smart Control 350 in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche nach dem Update auch die Fenster-auf-Erkennung für ausgewählte Heizkörperregler eingerichtet werden. Zudem ermöglichen die neuen Vorlagen die Einstellung der Soll-Temperatur für Heizkörperregler sowie die Anpassung der Helligkeit, Sättigung und Farbe für Lampen und die Position von Rollläden in Prozentschritten. Des Weiteren lässt sich die einstellbare Temperatur für Heizkörperregler nun mit einer minimalen und maximalen Temperatur begrenzen. Routinen können zusätzlich durch eine voreingestellte oder astronomisch vorgegebene Uhrzeit ausgelöst werden.

Der VPN-Zugang per WireGuard steht darüber hinaus nun auch für IPv6-Daten zur Verfügung. Damit will das neue FRITZ!OS 8 für noch mehr Sicherheit im Home-Office oder über den Fernzugriff sorgen. Mit dem WireGuard-Assistenten lassen sich verschlüsselte Verbindungen per QR-Code oder Software auf Smartphones, Notebooks oder PCs für den Nutzer bequem einrichten.

Auch in Büros und Filialen, in denen viel telefoniert wird, kann das neue FRITZ!OS 8 für mehr Komfort sorgen. Die Kapazität für parallele DECT-Telefonate wurde erweitert, weshalb nun bis zu fünf Gespräche gleichzeitig geführt werden können, anstatt wie bisher nur drei.

Anwender erhalten das FRITZ!OS 8 automatisch bei aktivierter Auto-Update-Funktion oder direkt nach einem Klick auf "Update starten" über die Benutzeroberfläche "fritz.box".