Werbung

AVM hat in seinem FRITZ! Labor die neusten Features seines FritzOS 7.90 vorgestellt. Besitzer der FRITZ!Box 7590 und der FRITZ!Box 7590 AX haben ab sofort die Möglichkeit, die neue Beta-Version herunterzuladen und zu testen. Glänzen will diese Labor-Version vor allem mit umfangreichen Überarbeitungen der Benutzeroberfläche und neuen Funktionen im Bereich DECT und Internet. Weitere interessante Feature sollen zudem noch in den nächsten Wochen folgen.

Das derzeitige Update enthält dabei unter anderem Folgendes:

Benutzeroberfläche: grafische Darstellung des FRITZ!Box-Verbindungsstatus auf der Übersicht (Startseite)

Internet: Übertragung von IPv6-Daten über einen Wireguard VPN-Tunnel

Mesh: Grafische Übersicht mit neuem Design und zusätzlichen Funktionen Vergabe von Namen für Geräte im Gastnetz Zuordnung von Icons für Heimnetzgeräte und Namensänderung direkt in der grafischen Übersicht des Heimnetzes Mehr Details der LAN-Verbindungen zwischen FRITZ!-Produkten in der Grafik (Tooltip)

DECT: Die Anzahl gleichzeitiger DECT-Telefonate wurde von drei auf fünf erhöht

Daneben hat AVM auch erneut zahlreiche Verbesserungen im Vergleich zum noch aktuellen FritzOS 7.80 implementiert, darunter etwa:

Automatische faire Verteilung der Bitrate des Internetanschlusses im Heimnetz als eigene Einstellung

Genauere Erklärungen bei Fehlern während der Einrichtung von WireGuard-Verbindungen

Für eine erhöhte Kompatibilität zu älteren WLAN-Geräten können Sicherheitseinstellungen angepasst werden

Design der Grafik der Mesh-Übersicht erneuert

Aufzeichnungen auf dem Anrufbeantworter haben eine höhere Sprachqualität (HD-Audio)

Dateinamen für gesicherte Einstellungen um den individuellen FRITZ!Box-Namen erweitert

Die Einrichtung des Push Services wurde überarbeitet

Energiesparfunktion funktioniert nun auch mit USB-Sticks

Das aktuelle FRITZ! Labor 7.90 lässt sich auf der jeweiligen Seite der kompatiblen Router herunterladen. Nach dem Entpacken der .zip-Datei, lässt sich das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box anstoßen. Dazu ist es notwendig, in den Menüreiter "System / Update" zu navigieren. Bevor der eigentliche Update-Prozess startet, empfiehlt AVM noch, die vorherigen Einstellungen zu sichern.