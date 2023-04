Werbung

Mit Windows 11 hat Microsoft die Taskleiste grundlegend neu gestaltet. Dass diese Umgestaltung nicht jedem Kundenwunsch gerecht wird, ist auch Microsoft mittlerweile deutlich geworden. Darum rollt der Konzern auch seine Designentscheidungen streckenweise wieder zurück und bringt Stück für Stück Elemente und Funktionen, die einst in der Taskleiste zu finden waren, wieder zurück. Letztlich kommt Microsoft damit den Wünschen der Benutzer nach, die viele der beliebten Legacy-Funktionen gerne wieder nutzen würden.

Der im Dev Channel erhältliche Windows 11 Build 23440 enthält bereits erste Elemente, die der Taskleiste Teile der alten Funktionalität zurückgeben werden. Mit dem aktuellen Update hat Microsoft die Funktion zum Anzeigen von Beschriftungen in der Taskleiste wieder eingeführt. Mit "Beschriftungen anzeigen" lassen sich die Fenstertitel neben den Anwendungssymbolen in der Taskleiste anzeigen. Dies soll die Identifizierung und das Wechseln zwischen verschiedenen Fenstern erleichtern. Es soll aber möglich bleiben, die Funktion auch zu deaktivieren und so zum aktuellen Verhalten der Symbole zurückzukehren.

Ebenfalls soll die Möglichkeit zum Aufheben der Gruppierung von App-Symbolen in der Taskleiste in Windows 11 einziehen. Dazu soll sich die Funktionen "Never Combine" gesellen. Wie der Name schon vermuten lässt, soll damit die Gruppierung von Symbolen/Anwendungen in der Taskleiste aufgehoben werden. Mit der Option will Microsoft auch das Problem des "Verlusts" von Fenstern durch die Gruppierung der Taskleiste lösen, das einige Benutzer als hilfreich, andere aber als lästig empfinden. Diese Option soll sicherstellen, dass die Nutzer problemlos auf die Fenster ihrer Lieblingsanwendungen zugreifen können, ohne dass sie durch die automatische Gruppierung behindert werden.

Noch sind viele der Funktionen in einem frühen Entwicklungszustand. Sie werden wohl beim nächsten großen Inhaltsupdate für Windows 11 im Herbst 2023 mit dabei sein.