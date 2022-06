Steam startet seinen Summer Sale mit über 1.000 Angeboten

Die Valve-Vertriebsplattform Steam hat jetzt ihren großen Sommer-Sale 2022 eröffnet. Vom 23. Juni bis zum 7. Juli 2022 gibt es wieder zahlreiche Schnäppchen für PC-Spieler. Außerdem zeigt sich mit Clorthax ein zeitreisender Trickbetrüger, der ein kleines Sammelquest im Gepäck hat. Dabei können Nutzer spezielle Abzeichnen sammeln. Alle Infos zur digitalen Schnitzeljagd von Steam finden sich hier.

Bei den Angeboten wirbt Steam mit über 1.000 Titeln. Diese können sogar nach Genre sortiert werden. Wirft man zum Beispiel einen Blick in die Rubrik Survival-Spiele, finden sich dort Titel wie Dying Light 2 Stay Human für 40 Euro. Dieser Verkaufspreis entspricht einem Rabatt von insgesamt 33 %. Don’t Starve Together wurde sogar um 65 % reduziert. Das aus dem Jahr 2016 stammende Dead by Daylight liegt bei rund 8 Euro und ist somit um 60 % reduziert. DayZ kostet 24 Euro. Bei Left 4 Dead 2 wurden die Kosten sogar um 80 % gesenkt und belaufen sich aktuell auf 1,63 Euro.

Unter der Kategorie Kampf- und Kampfkunstspiele finden sich Games wie Naraka: Bladepoint für 14 Euro. Wer Devil May Cry 5 sein Eigen nennen will, muss 10 Euro auf den Tisch legen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gibt es trotz der Aktualität bereits für 10 % weniger. Alle Anhänger des Dunklen Ritters kommen mit Batman: Arkham Knight und 4 Euro auf ihre Kosten. Der siebte Teil der Tekken-Reihe hat einen Nachlass von 85 % erhalten und liegt bei einem Preis von 6 Euro. Street Fighter V kostet momentan nur noch 5 Euro.

In der Welt der Fantasy-Spiele gibt es ebenfalls zahlreiche Schnäppchen. Unter anderem ist Final Fantasy VII Remake INTERGRADE um 29 % günstiger. God of War gibt es für 40 Euro. Total War: Warhammer II ist für 20 Euro verfügbar. The Elder Scrolls Online wird mit einem Rabatt von 70 % für 6 Euro angeboten.

Eine komplette Übersicht aller Spiele im Angebot findet sich direkt auf der Startseite des Steam-Stores.