Windows 11: Android-Apps via Sideload installieren

Laut Aussagen eines Microsoft-Mitarbeiters werden Windows 11-Nutzer mit dem neuen Betriebssystem die Möglichkeit haben, Android-Apps per Sideload zu nutzen. Wie dies jedoch im Detail aussehen wird, ist bis dato noch unklar. Aktuell sind Chrome-OS-Nutzer bereits in der Lage, Sideloaded-Apps auszuführen. Allerdings ist dies keineswegs trivial. Unter anderem müssen diverse Anpassungen in der Kommandozeile vorgenommen werden. Was insbesondere für technisch weniger versierte Anwender eine Herausforderung darstellen kann.

Normalerweise lässt sich eine Android-App über den Microsoft-Store installieren. Hier wurde Amazons App-Shop integriert. Alle Nutzer, die über ein Amazon-Konto verfügen, können so die vorhandenen Apps problemlos installieren. Allerdings ist die Auswahl bei Amazon begrenzt.

Wie Softwareentwickler Miguel de Icaza jetzt auf Twitter bekannt gegeben hat, besteht mit Windows 11 die Möglichkeit, die APK-Installationsdatei einfach herunterzuladen und die Apps so zu installieren. Anschließend starten diese wie ein normales Windows-Programm in einem separaten Fenster. Bereits bei der Präsentation von Windows 11 zeigte Microsoft, wie sich Android-Apps mit dem neuen Betriebssystem im Hoch- oder Querformat nutzen lassen.

Sollte es Microsoft tatsächlich gelingen eine fehlerfreie Integration sämtlicher Android-Apps zu realisieren, besitzt Windows 11 einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Apple-Betriebssystem macOS. Der kalifornische Smartphone-Hersteller versucht schon seit längerem die beiden Welten miteinander zu verschmelzen. Zwar hat man hier mit der Einführung des iPadOS und dem M1-Prozessor Fortschritte gemacht, jedoch lassen sich aktuell nicht alle iOS-Applikationen aus dem Apple App-Store auf dem macOS verwenden. Ob Microsofts Pläne nun die Entwicklung von Apple beschleunigen werden bleibt zunächst abzuwarten.