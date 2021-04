Apple: MacOS Big Sur 11.3 bringt wichtige Sicherheits-Fixes und neue Features

Apple hat damit begonnen das MacOS Big Sur 11.3-Update zu verteilen. Das Update bringt viele neue Funktionen sowie einen kritischen Sicherheits-Updates, weshalb ein zügiges Einspielen zu empfehlen ist.

Eine Neuerung in dem Update stellt die Unterstützung der Apple AirTags dar, wodurch nun auch Macs mithilfe des "Wo ist?"-Netzwerkes markierte Gegenstände aufspüren können. Darüber hinaus kann Apple Music, sobald eine Playlist durchgelaufen ist, automatisch Ähnliche Titel finden und wiedergeben. Zudem gibt es nun sogenannte "City Charts" für den Mac, welche die beliebtesten Songs in verschiedenen Städten der Welt enthalten.

Eine weitere Neuerung betrifft lediglich Nutzer eines Macs mit dem Apple M1-Chip. So unterstützen entsprechende Systeme nun auch iOS- und iPadOS-Apps nativ. Damit können Fenster von iPad- und iPhone-Apps in Zukunft beliebig in der Größe geändert werden. Gleichzeitig kommen einige neue Einstellungen hinzu, mit deren Hilfe sich die Steuerung von Touch-Gesten via Tastatureingabe besser personalisieren lassen soll.

Mit dem Update unterstützen Macs zudem die Controller der neuesten Generation, wodurch Spieler ab sofort auch Xbox- und Sony Dualsense-Controller nutzen können. Eine vergleichbare Neuerung gab es auch im kürzlich veröffentlichten iOS 14.5-Update.

Auch der Safari-Browser lässt sich im Zuge von MacOS 11.3 stärker personalisieren. So können Nutzer ab sofort die Favoriten, die Leseleiste sowie Siri-Vorschläge auf der Startseite nach Belieben anordnen.

Das Update steht ab sofort auf allen kompatiblen Macs zum Download bereit.