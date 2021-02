Google: Android warnt Nutzer künftig aktiv vor geleakten Passwörtern

In einem Blogeintrag hat Google allerlei neue Funktionen für sein mobiles Betriebssystem Android vorgestellt. Enthalten sind unter anderem Neuerungen für die Passwortsicherheit, den Google-Assistent sowie Android Auto.

Bereits jetzt bietet Google bei Android einen integrierten Passwort-Manager an. Im Rahmen des sogenannten Sicherheitschecks überprüft das System regelmäßig die Passwörter in der Autofill-Datenbank von Android auf ihre Sicherheit. Sollte sich herausstellen, dass ein Passwort nicht mehr sicher ist, da es beispielweise in einer Datenbank im Internet geleakt wurde, zeigte der Dienst bisher einen Hinweis innerhalb des Managers an.

Künftig sollen Nutzer, wenn sie ein Passwort automatisch von Androids eingebautem Passwortmanager ausfüllen lassen, direkt gewarnt werden, falls besagtes Passwort sich bereits in einer Datenbank im Internet wiederfindet. Um die neue Funktion zu nutzen, benötigen User allerdings mindestens Android 9. Darüber hinaus muss der Android-interne Passwort-Manager benutzt werden, Drittanbieter sind mit dem Feature nicht kompatibel.

Eine weitere Neuerung stellt die Möglichkeit dar, das Verschicken von Textnachrichten in der Android eigenen Chat-App Messanges zeitlich zu planen. Hilfreich wäre dies beispielsweise für Menschen die aus unterschiedlichen Zeitzonen miteinander kommunizieren. Des Weiteren möchte Google dem eigenen Sprach-Assistent Google Assistent mehr Möglichkeiten zur Anwendung bei gesperrten Smartphone geben. So soll es in Zukunft auch bei gesperrtem Display möglich sein, Alarme zu setzen oder jemanden anrufen zu lassen.

Darüber hinaus soll der durchgängig aktive Dark-Modus von Google Maps weltweit verteilt werden. Zu guter Letzt erhält Android Auto ein paar Neuerungen. Neben neuen Hintergrundbildern sollen sich Beifahrer und Passagiere künftig die Zeit mit kleinen Spielen vertreiben können. Zusätzlich ermöglichen neue Shortcuts auf dem Startbildschirm in Zukunft schnelleren Zugriff auf Funktionen wie etwa das Adressbuch oder die Assistent-Funktion.