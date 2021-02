Apple veröffentlicht MacOS Big Sur 11.2

Mit der Veröffentlichung von MacOS Big Sur in der Version 11.2 behebt Apple diverse Fehler. Dies betrifft unter anderem die Bluetooth-Verbindungen, die nun eine höhere Zuverlässigkeit aufweisen sollen. Zudem gab es Schwierigkeiten bei der Nutzung mit externen Displays. Diese zeigten in manchen Fällen lediglich ein schwarzes Bild an, wenn ein HDMI-zu-DVI-Konverter an einem Mac mini (M1, 2020) verwendet wurde. Mit der neuesten Aktualisierung soll der Betrieb an einem Mac mini wieder ohne Probleme möglich sein.

Zudem werden nun Änderungen bei Apple ProRAW-Fotos in der Fotos-App fehlerfrei gespeichert. Ebenfalls konnte es vorkommen, dass die Systemeinstellungen sich nicht entsperren ließen, obwohl das korrekte Administratorpasswort eingegeben wurde. Mit der neuesten Aktualisierung ist dies ebenfalls Geschichte.

Außerdem sorgt die Version 11.2 nun für eine iCloud-Verbindung, wenn die Speicheroption für "Schreibtisch & Dokumente" vom Nutzer aktiviert wurde. In der Vergangenheit sorgte dies für eine fehlerhafte Verbindung.

MacOS Big Sur 11.2 kann ab sofort kostenlos über die Systemeinstellungen heruntergeladen werden.