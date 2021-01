Microsoft plant umfassende visuelle Verjüngung von Windows 10

Kürzlich tauchte eine Stellenausschreibung seitens Microsoft auf, in der von einer "umfassenden visuellen Verjüngung von Windows" die Rede ist. Das Schreiben ist adressiert an einen interessierten Senior Software Engineer, welcher die Führung über ein Team übernehmen soll, welches die Oberfläche des aktuellen Windows 10 umkrempeln soll. Auch wenn Microsoft nach Bekanntwerden der Stellenausschreibung einige Passagen entfernt hat, lassen sich durchaus einige Informationen im Hinblick auf die Erneuerung der Windows 10 UI daraus ziehen.

So sind bereits im Oktober letzten Jahres Pläne Microsofts durchgesickert, in denen unter anderem von dem Projekt "Sun Valles" die Rede war, welches sich vor allem auf die Erneuerung des Start-Menüs, des Action Centers sowie des File Explorers konzentrieren soll. Ziel sei vor allem, die Oberfläche von Windows 10 einheitlicher zu gestalten.

Kritik an der Oberfläche von Windows 10 gibt es schon länger. Viele Features seien zu zerstückelt, Teile seien aus Windows 8 übernommen, während andere Elemente nach wie vor auf ein Windows 7-Design setzen. Ein prominentes Beispiel stellt auch der "Dark-Mode" dar, da dieser offenbar nicht konsequent umgesetzt wurde. Während etwa der Windows-Explorer an sich dunkel ist, strahlen die Dialogfenster nach wie vor in hellem weiß. Ein weiteres Ärgernis dürfte für viele User zudem die nach wie vor nicht umgesetzte Vereinheitlichung der Einstellungen sein. Einige Optionen lassen sich in der Windows 10 eigenen Einstellungs-App finden, für andere muss man wiederum in die Systemsteuerung navigieren. Was letzten Endes aber mit einer "Verjüngung von Windows" gemeint ist, weiß zu diesem Zeitpunkt nur Microsoft selbst.

Die neue Stellenausschreibung könnte aber durchaus ein Hinweis darauf sein, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Schon im Vorfeld kursierten Gerüchte, nach denen die neue UI bereits in diesem Jahr herauskommen soll. Im Vorjahr nahm Microsoft bereits punktuelle Veränderungen vor, welche das Star-Menü und einzelne Symbole betrafen, auch das spricht für einen baldigen Release.