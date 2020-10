Microsoft veröffentlicht das Windows 10 Oktober 2020 Update

In seinem Windows Experience Blog kündigte Microsoft gestern an, dass das neue Windows 10 20H2-Update ab sofort zum Download bereitsteht. Das Update kann von Nutzern der Versionen 1903 und höher wie üblich über die Windows Update-Funktion geladen werden.

Das Update kommt mit vielen neuen Features und Designänderungen daher. Die wichtigsten Änderungen betreffen den Microsoft eigenen Edge Browser und das neue Startmenü sowie die Taskleiste. Der Edge Browser soll nochmals verbessert worden sein, um schnellere Performance und auch mehr Privatsphäre zu bieten. Die neue "Collection"-Funktion, erlaubt es Nutzern Internet-Seiten und Dateien, wie Bilder, organisiert zu speichern. Des weiteren wurde eine Preisvergleichs-Funktion direkt in den Browser integriert. Mit der Tastenkombination Alt + Tab ist es Nutzern zudem nun möglich, sich die geöffneten Tabs in einer Übersicht anzuschauen und dann auch einfach zu wechseln. ähnlich wie es bisher schon bei geöffneten Programmen möglich ist. Weitere Features sollen alle sechs Wochen folgen. Um folgenden Video wird ein Einblick gegeben:

Eine gravierende Änderung trifft das Startmenü und die Taskleiste. Beide wurden mit einem neuen Design ausgestattet. Die quadratischen Hintergründe bei den App-Icons fallen weg und auch die großen Kacheln sind nun teilweise transparent. Des weiteren lässt sich das Aussehen durch die Auswahl an bestimmten Themen weiter den eigenen Wünschen anpassen. Die Taskleiste soll nun bei frischen Windows-Installationen aufgeräumter wirken und weniger vollgestopft sein. Auch hier soll die Design-Entscheidung näher zum Nutzer gebracht werden. Außerdem werden Benachrichtigungen in Zukunft mit einem kleinen Icon versehen, die einen Hinweis auf die entsprechende Anwendung gibt.Eine weitere Funktion betrifft das Display. Es ist nun möglich, die Bildfrequenz eines Displays direkt über die Systemeinstellungen zu ändern. Des weiteren wechseln 2-1-Geräte in Zukunft beim Entfernen der Tastatur automatisch in den Tablet-Modus. Bisher mussten Nutzer den Wechsel jedes Mal manuell bestätigen.

Ebenfalls verstärkt wurden die Security-Optionen. So soll Windows Defender in Zukunft Edge und Microsoft 365 mit einer einzigartigen Hardware-Isolations-Strategie schützen und auch das Entsperren über die Biometrie, wie Fingerabdruck oder Windows Hello, soll besser gegen Missbrauch geschützt sein.