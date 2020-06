Microsoft zeigt Fullscreen-Werbung in Windows 10

Microsoft scheint sich eine neue Werbestrategie für seine eigenen Dienste überlegt zu haben. So erfreuen sich Windows-Nutzer aktuell über einen Fullscreen-Banner, der beim Hochfahren des eigenen Rechners erscheint. Dieser preist neben Windows Hello die Dienste Office 365 und Onedrive an. Bislang tauchten die Werbeeinblendungen lediglich bei einer Neuinstallation oder nach der Durchführung eines Upgrades auf. Wie sich der Webseite Windowslatest entnehmen lässt, zeigen sich die Banner jetzt allerdings vermehrt nach einem erfolgreichen Bootvorgang von Windows.

Ob es sich hierbei um einen Fehler seitens Microsoft handelt, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings sorgte das US-amerikanische Unternehmen bereits in der Vergangenheit für Unmut bei seinen Kunden, nachdem unter anderem im Startmenü von Windows Werbung für den Edge-Browser eingeblendet wurde. Ein Fullscreenbanner beim Starten stellt jedoch eine wesentlich aggressivere Werbeform dar als Menüeinblendungen.

Wer sich aktuell mit dem Fullscreenbanner herumschlagen muss, hat die Möglichkeit, diesen unter den Systemeinstellungen zu deaktivieren. Hierfür muss unter dem Menüpunkt "System" der Reiter Benachrichtigungen und Aktionen ausgewählt werden. Anschließend findet sich unter "Möglichkeiten zum Abschließen der Einrichtung meines Geräts für die optimale Nutzung von Windows vorschlagen" ein Haken, der entfernt werden muss. Sobald die Option deaktiviert wurde, sollte der genannte Banner ins ewige Nirwana verschwinden. Alternativ können die Benachrichtigungen direkt in der Registry abgeschaltet werden.

Hierfür muss "ScoobeSystemSettingEnabled" auf 0 gesetzt werden. Der genannte Eintrag findet sich unter folgendem Pfad:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UserProfileEngagement

Ob Microsoft die getätigten Einstellungen bei der Installation des nächsten Updates wieder zurücksetzt und man den Vorgang wiederholen muss, wird die Zukunft zeigen. Des Weiteren bleibt abzuwarten, ob Microsoft die neue Werbeform aufgrund der starken Kritik wieder aus seinem Betriebssystem entfernen wird.