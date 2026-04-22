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Microsoft hat die Anmeldung für kostenpflichtige Tarife von GitHub Copilot vorübergehend ausgesetzt. Neue Nutzer können sich derzeit nicht mehr für die Angebote Pro, Pro+ und Student registrieren. Gleichzeitig passt das Unternehmen die Nutzungsbedingungen an und reduziert den Zugriff auf bestimmte KI-Modelle innerhalb der bestehenden Abonnements.

Auslöser für die Maßnahmen ist ein deutlich gestiegener Bedarf an Rechenleistung. Nach Angaben von Microsoft nutzen viele Kunden den Dienst intensiver als ursprünglich erwartet. Vor allem der anhaltende Hype um agentische Systeme wie OpenClaw treiben die Kapazitäten inzwischen an ihre Grenzen. Damit wird die vorhandene Infrastruktur stärker belastet als ursprünglich geplant und zwingt das Unternehmen zu Einschränkungen, um die Stabilität für bestehende Nutzer zu sichern.

Im Zuge der Anpassungen werden auch die verfügbaren Modelle in den einzelnen Tarifen verändert. Im Pro+-Abo entfallen die Claude-Opus-Modelle der Versionen 4.5 und 4.6. Zumindest Opus 4.7 bleibt in dem Tarif weiterhin verfügbar. Im günstigeren Pro-Tarif werden die Modelle hingegen vollständig entfernt. Kostenfreie Angebote sowie Enterprise-Abonnements sind von den Änderungen bislang noch nicht betroffen.

Ein zentrales Element der neuen Begrenzungen sind tokenbasierte Nutzungsgrenzen. Diese orientieren sich nicht mehr an der Anzahl einzelner Anfragen, sondern am gesamten Ressourcenverbrauch innerhalb bestimmter Zeitfenster. Dabei unterscheidet Microsoft zwischen kurzfristigen Limits pro Sitzung und einer wöchentlichen Obergrenze. Werden diese erreicht, ist eine weitere Nutzung erst nach Ablauf des jeweiligen Zeitraums möglich.

Zusätzlich spielen die verwendeten KI-Modelle eine Rolle, da leistungsstärkere Varianten einen höheren Ressourcenverbrauch verursachen. Um die Auslastung zu steuern, empfiehlt Microsoft, bei Bedarf auf weniger rechenintensive Modelle auszuweichen oder parallele Arbeitsprozesse zu reduzieren. Alternativ verweist das Unternehmen auf den Wechsel in höherpreisige Tarife mit erweiterten Nutzungsmöglichkeiten.