Werbung

Die Videoplattform YouTube erweitert ihr Werbesystem für die Nutzung auf Fernsehgeräten und führt weltweit ein neues Anzeigenformat mit einer Länge von 30 Sekunden ein. Die Spots sind nicht überspringbar und werden in der App auf Smart-TVs ausgespielt. Mit dieser Änderung richtet sich das Angebot gezielt an Nutzer, die Inhalte über internetfähige Fernseher im Wohnzimmer konsumieren.

Hinter der Einführung steht eine technische Anpassung der Werbeformate innerhalb der Plattform. Bisher dominieren zwei kurze Varianten: sechs Sekunden lange sogenannte Bumper-Anzeigen sowie klassische Spots mit einer Länge von 15 Sekunden. Das neue Format mit 30 Sekunden ersetzt nun in vielen Fällen zwei aufeinanderfolgende kürzere Clips. Für Nutzer ohne kostenpflichtiges Abonnement bedeutet dies, dass während dieser Werbeblöcke keine Überspringen-Funktion mehr zur Verfügung steht.

Die Ausspielung der Werbung wird von Systemen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützt, die von Google entwickelt wurden. Diese analysieren unter anderem Nutzerverhalten und Inhalte des jeweiligen Videos, um den Zeitpunkt für Werbeeinblendungen zu optimieren. Ziel ist es, Unterbrechungen so zu platzieren, dass sie möglichst effektiv wahrgenommen werden, ohne den Videoverlauf vollständig zu unterbrechen.

Technisch unterscheidet das System zwischen mehreren Anzeigenkategorien, die je nach Plattform und Nutzungsszenario variieren können. Während kurze Clips weiterhin vor allem auf mobilen Geräten und in kurzen Videos eingesetzt werden, sollen längere Spots verstärkt auf großen Bildschirmen erscheinen. Smart-TVs und sogenannte Connected-TV-Geräte gelten dabei als besonders attraktiver Markt, da Zuschauer Inhalte häufig über längere Zeiträume hinweg konsumieren.

Die Entwicklung zeigt eine stärkere Annäherung der Plattform an klassische Fernsehwerbung. Während traditionelle TV-Programme seit Jahrzehnten mit festen Werbeblöcken arbeiten, orientiert sich die Struktur digitaler Anzeigen bislang stärker an kurzen und häufig überspringbaren Formaten. Mit den längeren, nicht überspringbaren Spots entsteht eine Präsentationsform, die optisch und zeitlich stärker an lineare Fernsehprogramme erinnert.