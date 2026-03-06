Werbung

Microsoft erwägt offenbar die Einführung eines neuen, teureren Software-Pakets für Unternehmenskunden. Das unter dem internen Namen E7 bezeichnete Bündel soll auf der bestehenden Microsoft-365-Produktlinie aufbauen und um eine Reihe von KI-Funktionen erweitert werden. Zwei mit den Plänen vertraute Personen haben entsprechende Überlegungen im Unternehmen bestätigt, Microsoft selbst wollte sich dazu allerdings noch nicht äußern.

Microsoft 365 wird Unternehmenskunden bislang hauptsächlich in zwei Stufen angeboten: E3 als Basispaket und E5 als erweitertes Paket mit einem breiteren Funktionsumfang. Das aktuelle E5-Paket ist dabei zu einem Preis von 57 US-Dollar pro Nutzer und Monat erhältlich. Der KI-Assistent Microsoft Copilot wird derzeit separat als Zusatzmodul für 21 US-Dollar pro Nutzer und Monat vermarktet.

Das geplante E7-Paket soll den gesamten Funktionsumfang von E5 beinhalten und diesen um KI-gestützte Komponenten ergänzen. Dazu zählen Microsoft Copilot sowie die neue Plattform Agent 365, die als zentraler Hub für autonome KI-Agenten konzipiert ist. Microsoft prüft dabei wohl ein Modell mit festem Preis pro Nutzer als auch ein verbrauchsbasiertes Abrechnungsmodell. Als Obergrenze werden bis zu 99 US-Dollar pro Nutzer und Monat spekuliert.

Die Einführung eines E7-Pakets kursiert bereits seit Jahren als Gerücht innerhalb von Microsoft und hat sich unter Mitarbeitern und Vertriebsmitarbeitern zu einer Art Running Gag entwickelt. Bereits 2024 hatte das Unternehmen ein ähnliches KI-Bündel intern erwogen, die Pläne jedoch wieder auf Eis gelegt. Der erneute Anlauf fällt nun in eine Phase, in der Konkurrenten wie Google und Salesforce ihre Produkte ebenfalls verstärkt mit KI-Funktionen ausstatten. An den Börsen stehen zudem vermehrt Software-Aktien unter Druck, weil Investoren zunehmend befürchten, dass generative KI-Werkzeuge das klassische Softwaregeschäft grundlegend verändern könnten.