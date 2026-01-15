Werbung

CapFrameX ist unter Windows weit verbreitet und wird gerne in Tests für Benchmarks und detaillierte Leistungsanalysen herangezogen. Ein entsprechendes Linux-Äquivalent fehlte bisher. Dies könnte sich bald ändern, den der Entwickler arbeitet offenbar an einer Beta-Version des Programms für Linux, deren Veröffentlichung sich derzeit noch verzögert. Ursächlich dafür soll einen noch instabile grafische Benutzeroberfläche sein.

CapFrameX hat sich in der Szene längst als Standardwerkzeug etabliert, um präzise Analysen der Spieleleistung vorzunehmen. Die Software zeichnet dabei den zeitlichen Verlauf einzelner Frames auf, berechnet Kennzahlen wie Low-FPS-Werte und ermöglicht den Export umfangreicher Auswertungen inklusive Systeminformationen. Diese strukturierte Aufbereitung macht das Tool besonders für vergleichende Tests und reproduzierbare Benchmarks attraktiv.

Unter Linux wird bislang überwiegend MangoHud eingesetzt. Das Tool liefert zwar seinerseits umfangreiche Echtzeit-Metriken direkt als Overlay und kann Messdaten in Form von Textdateien ausgeben, die eigentliche Analyse dieser Daten ist jedoch aufwendiger und erfordert häufig zusätzliche Werkzeuge oder manuelle Nachbearbeitung. Obwohl MangoHud sehr flexibel ist und auch auf Geräten wie dem Steam Deck genutzt wird, ist es für klassische Benchmark-Szenarien nur bedingt geeignet.

Die geplante Linux-Version von CapFrameX setzt auf einen speziell angepassten technischen Unterbau. Ein in C geschriebener Daemon wird mittels systemd gestartet und kommuniziert die erfassten Leistungsdaten direkt an einen Vulkan-Layer, um Frametimes präzise messen zu können. Die Auswertung selbst erfolgt dann über eine grafische Oberfläche.

Zu den vorgesehenen Funktionen zählt unter anderem eine automatische Erkennung von Spielen. Zu den unterstützen Plattformen gehören laut Entwickler Steam, Lutris, Heroic sowie Bottles und Gamescope. Zusätzlich ist ein Live-Monitoring geplant, das Frametimes und statistische Kennzahlen in Echtzeit visualisiert. Für die Analyse sollen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung stehen, mit denen Durchschnittswerte, Perzentile und Standardabweichungen ausgewertet werden können. Darüber hinaus ist ein Vergleich mehrerer Aufzeichnungssitzungen vorgesehen, um Leistungsunterschiede systematisch darzustellen. Messergebnisse sollen sich als CSV-Dateien exportieren lassen, die auch mit der Windows-Version von CapFrameX kompatibel sind.

Ein konkreter Termin für die Beta-Veröffentlichung wurde bislang nicht genannt, dennoch wird ein baldiger Start in Aussicht gestellt. Weitere technische Details lassen sich der GitHub-Seite des Projekts entnehmen.