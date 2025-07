Werbung

Im September 2022 stellte Intel die Unison App vor, die das Arbeiten am Notebook und mit dem Smartphone zusammenbringen sollte. Intel Unison verbindet Windows‑PCs mit Android‑ und iOS‑Geräten und ermöglicht es, Telefonate und SMS direkt am PC zu führen sowie Benachrichtigungen zentral zu verwalten. Darüber hinaus unterstützt die App Datei‑ und Fotoübertragungen zwischen Geräten.

Schaut man nun jedoch auf die Produktseite zur Unison App, findet sich dort folgender Hinweis:

"Intel Unison will soon be discontinued. The first step in its wind-down process is ending service for most PCs at the end of June 2025."

Die Support-Seite beschreibt den EOL-Status mit: "All good things come to an end…"

Die Einstellung nach nicht einmal drei Jahren kommt sicherlich überraschend. In unserer Berichterstattung rund um Alder Lake, Lunar Lake und Co. spielte die Unison App zwar kaum eine Rolle, allerdings wird es auch Anwendungsbereiche geben, in denen die App für Anwender sinnvoll einsetzbar war.

Soweit wäre das noch keine News wert, hätte Intel nicht noch am 30. Juni die Zusammenarbeit mit Lenovo für die Aura-Edition-Systeme beworben. Im dort verknüpften Video von Lenovo wird auch auf die Unison App verwiesen. Dies ist in der Außendarstellung vor allem im Hinblick auf die kommenden Systeme auf Basis von Panther Lake schwierig. Lenovo scheint die App weiter nutzen zu wollen und wird dann entweder die Entwicklung weiterführen oder die Funktion in anderer Form in die eigene Software integrieren.

Die Unison App ist aktuell noch Bestandteil der Evo-Serie für Premium-Notebooks. Mit der Einstellung der Unison App fällt nun ein Standbein der Evo-Strategie weg.