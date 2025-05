Was lange währt

Werbung

WhatsApp ist ab sofort auch als native App für das iPad verfügbar, denn nach einer rund zweijährigen Beta-Phase hat Meta den beliebten Messenger nun offiziell für größere Displays freigegeben. Damit erfüllt das Unternehmen einen lang gehegten Wunsch vieler Nutzer, die bislang auf inoffizielle Lösungen oder die eingeschränkte Web-Version zurückgreifen mussten.

Bislang war die iPad-App lediglich über Apples TestFlight-Programm zugänglich. Die lange Testphase hatte Zweifel an einer Veröffentlichung der finalen Version aufkommen lassen. Doch kürzlich gab es dann erste deutliche Hinweise auf einen baldigen Release. Auf der Plattform X reagierte der offizielle WhatsApp-Account mit einem Augen-Emoji auf mehrere Beiträge, in denen Nutzer nach einer iPad-App fragten. In der Tech-Branche gelten solche Reaktionen häufig als Vorboten offizieller Ankündigungen.

Ein zentrales Merkmal der neuen iPad-App ist der sogenannte Companion Mode. Dieser erlaubt es, WhatsApp auch dann zu nutzen, wenn das iPhone nicht mit dem Internet verbunden ist. Nachrichten und Anrufe bleiben dabei weiterhin Ende-zu-Ende verschlüsselt. Die Funktionsweise entspricht der von WhatsApp Web oder der Desktop-Version und bietet somit mehr Unabhängigkeit vom Smartphone.

Für iPad-Nutzer bringt die native App zudem spürbare Verbesserungen mit sich. Bislang war die Nutzung des Messengers auf dem Tablet nur über die Browser-Version möglich, was einige Einschränkungen mit sich brachte. Die neue App soll diese Lücken schließen und unter anderem eine verbesserte Benutzerführung sowie zusätzliche Funktionen bieten, die bisher auf dem iPad nicht verfügbar waren.

Die Veröffentlichung von WhatsApp für das iPad könnte indes Teil einer umfassenderen Strategie von Meta sein. Auch andere Apps des Konzerns, etwa Instagram, sollen künftig nativ für Apples Tablets erscheinen. Während Facebook bereits seit Jahren in einer Tablet-Version verfügbar ist, fehlt beispielsweise Threads bislang auf dem iPad. Der Fokus auf die Optimierung für größere Bildschirme deutet auf eine Neuausrichtung Metas im Umgang mit dem Apple-Ökosystem hin.