OpenAI hat seine Modellreihe um zwei neue KI-Systeme namens o3 und o4-mini erweitert, die insbesondere im visuellen Reasoning Fortschritte zeigen und durch einen erweiterten Funktionsumfang auffallen wollen. Beide Modelle gehören zur sogenannten o-Serie, die für besonders leistungsfähige und autonome KI-Anwendungen entwickelt wurde. Zu ihren neuen Fähigkeiten zählen unter anderem Bildgenerierung, Webzugriff, Python-Ausführung, Bild- und Dateianalyse, visuelle Leinwandnutzung, Dateisuche sowie die Integration der Memory-Funktion, mit der sich Nutzerdaten kontextualisiert speichern und nutzen lassen.

Die Modelle entscheiden eigenständig, wann sie welche Funktionen einsetzen, was sie mehr in Richtung autonomes Agieren bringt. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, visuelle Informationen nicht nur zu erkennen, sondern aktiv in die eigene Argumentationskette zu integrieren. Dies umfasst das selbstständige Drehen, Zoomen und Interpretieren von Bildern während des Denkprozesses.

In Bezug auf mathematische Problemlösungen, Programmierung und wissenschaftliche Fragestellungen zeigen o3 und o4-mini zudem signifikant verbesserte Leistungen, wobei ein Schwerpunkt auf Multimodalität und visueller Intelligenz liegt. Die Trainingsmethodik basiert weiterhin auf Reinforcement Learning über sogenannte Thought Chains, also strukturierten Gedankenketten, in denen die Modelle iterativ ihre Entscheidungen verifizieren. Diese Technik soll sowohl die Aufgabenbewältigung als auch die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien verbessern.

OpenAI hat zudem bestätigt, dass sowohl die Trainings- als auch die Inferenzkapazitäten bei o3 und o4-mini um eine weitere Größenordnung gesteigert wurden, was erneut den Zusammenhang zwischen Rechenleistung und Modellqualität bestätigt. Trotz dieser Steigerung bleiben die neuen Modelle kosteneffizienter als ihre Vorgänger.

Die KI-Systeme sind über die Chat Completions API sowie Responses API verfügbar und stehen ab sofort Nutzern mit Plus-, Pro- oder Team-Abonnement zur Verfügung. Sie ersetzen die bisherigen Versionen o1, o3-mini und o3-mini-high.