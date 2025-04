Werbung

ASUS hat eine neue Version von GPU Tweak III veröffentlicht und darin die Funktionsweise der Schieflast-Erkennung namens Power Detector+ für den 12VHPWR/12V-2x6-Anschluss verbessert. Die Funktion war bereits im Rahmen unserer Berichterstattung zur wiederholten Problematik des 12VHPWR/12V-2x6-Anschluss immer wieder ein Thema, da ASUS hier eine Erkennung von Schieflasten ermöglicht.

Die bis zu 600 W an Leistung, die über den 12VHPWR/12V-2x6-Anschluss gehen, verteilen sich auf sechs Leiter und Pins. Bei 12 V sind dies rechnerisch 8,3 A die über jeden Leiter gehen. Aber so gleichmäßig ist die Verteilung in der Praxis nicht. Laut Spezifikation sind bis zu 9,2 A möglich, wir haben jedoch bereits Fälle gesehen, da gingen aufgrund einer Schieflast 10 A und mehr über einen Leiter/Pin.

Eben dies erkennt Power Detector+ und ASUS hat dazu auf der ROG Matrix GeForce RTX 4090 sowie den beiden Astral-Karten (ROG Astral GeForce RTX 5080 und ROG Astral GeForce RTX 5090) entsprechende Schaltungen verbaut. Diese ermöglichen eine Erkennung des Stroms über jeden einzelnen Leiter und Pin.

ASUS erweitert die Funktion von GPU Tweak III nun um Alarmfunktionen, die den Nutzer deutlicher darauf hinweisen, dass zu viel Strom über einen Leiter/Pin gehen. Die Version 9.4.3 kann direkt bei ASUS heruntergeladen werden. ASUS macht folgende Angaben zu den Änderungen: