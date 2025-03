Werbung

NVIDIA hat eine neue Version der gleichnamigen NVIDIA App veröffentlicht, die zusammen mit dem GeForce 572.83 die Unterstützung von DLSS (auch im Override Mode) für einige weitere Spiele bietet. Darunter sind Control, Enlisted, FBC Firebreak, Half-Life 2 RTX, Karma und Kingdom Come Deliverence 2.

Mit der neuen Version der NVIDIA App hält auch der G-Assist Einzig, den NVIDIA bereits im vergangenen Jahr vorstellte und der nun im Zusammenspiel mit einer Grafikkarte mit mehr als 12 GB an Grafikspeicher genutzt werden kann.

Über den G-Assist können vorerst vor allem Systemoptionen der NVIDIA App gesteuert werden. Dies betrifft die Anzeige des Overlays und eine Analyse der Daten, sodass eventuelle Flaschenhälse entdeckt werden.

G-Assist verwendet ein lokales Small Language Model (SLM), welches die Sprachbefehle lokal verarbeitet. Der System Assistant und die Erkennung der Sprachkommandos benötigen 6,5 plus 3 GB an Speicherplatz für das SLM. Neben der Mindestvoraussetzung von 12 GB an Grafikspeicher muss die Grafikkarte auch zur GeForce-RTX-30-, GeForce-RTX-40- oder GeForce-RTX-50-Serie gehören. Der Download der NVIDIA-App ist direkt bei NVIDIA möglich.

In einigen kurzen Videos zeigt NVIDIA die Funktionsweise des G-Assist:

