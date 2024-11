Werbung

Meta hat eine neue Funktion für WhatsApp-Nutzer eingeführt: Sprachnachrichten können ab sofort in Text umgewandelt werden. Damit ermöglicht die App, Inhalte auch in Situationen zu erfassen, in denen das Anhören einer Nachricht schwierig ist, etwa in lauten Umgebungen oder bei Hörbeeinträchtigungen.

Die Transkription erfolgt laut Meta direkt auf dem Gerät, um die Privatsphäre zu wahren. Nutzer können die Funktion über "Einstellungen > Chats > Transkriptionen von Sprachnachrichten" aktivieren. Um eine Sprachnachricht dann konkret zu transkribieren, müssen die Nutzer diese lange gedrückt halten, bevor die Option "Transkribieren" auswählbar ist. Eine automatische Spracherkennung gibt es nicht – die Sprache muss manuell festgelegt werden.

Die Verfügbarkeit der Sprachen hängt dabei vom Betriebssystem ab. Apple unterstützt ab iOS 16 elf Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Chinesisch. Mit iOS 17 kommen Sprachen wie Norwegisch, Schwedisch und Thai hinzu. Android ist derzeit noch eingeschränkt auf vier Sprachen (Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch). Eine Erweiterung der Sprachauswahl ist laut Meta aber in den kommenden Wochen geplant. Einen Zeitpunkt für die Unterstützung der deutschen Sprache steht jedoch noch aus.

Die Funktion selbst wurde seit 2023 als Betaversion unter iOS getestet und ist nun erstmals weltweit verfügbar. Meta verspricht, die Transkriptionsoption kontinuierlich auszubauen. Neben einer breiteren Sprachunterstützung könnte die Funktion die Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit von WhatsApp entscheidend verbessern.