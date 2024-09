Werbung

Apple hatte sein neuestes Feature, Apple Intelligence, groß angekündigt. Bei der Einführung kämpft der Konzern aber nun zunehmend mit Verzögerungen. Indes wird im Netz bereits darüber spekuliert, dass sich diese zögerliche Implementierung sogar negativ auf die Verkäufe des gestern vorgestellten iPhone 16 und iPhone 16 Pro auswirken könnte.

Der eigentliche Plan von Apple sah vor, dass das KI-Feature mit iOS 18.1 im Oktober ausgeliefert werden soll. Der Konzern ruderte aber zurück. Einige Funktionen sollen nun doch erst mit iOS 18.2 im Dezember integriert werden. Darunter befinden sich etwa die neue Bildgenerierung Image Playground sowie Genmoji, ein neues KI-Tool zur Erstellung von Emojis aus Texteingaben.

Analysten befürchten sogar, dass diese fragmentierte Einführung den erhofften "Superzyklus" beim iPhone 16 gefährden könnte. Denn die Spekulationen gingen dahin, dass die neuen KI-Funktionen eine breite Masse an Nutzern zum Umstieg auf ein neueres iPhone bewegen könnten, ähnlich wie seinerzeit 5G. Mit einer finalen Implementierung aller Fähigkeiten irgendwann in 2025 dürfte Apple Intelligence aber eher weniger zum Kaufanreiz beitragen. Denn Apple steht auch vor der Aufgabe, seinen Kunden den Nutzen der neuen KI-Plattform zu vermitteln.

Immerhin halten mit iOS 18.1 bereits einige interessante Features Einzug. So können damit etwa Zusammenfassungen von Benachrichtigungen und Webinhalten erstellt werden oder E-Mails in Apple Mail automatisch auf ihre Priorität geprüft werden. Daneben finden sich Tools zur Verbesserung von Texten sowie zum Entfernen von Personen oder Objekten aus Bildern.

Kunden in der EU und China schauen allerdings zunächst in die Röhre, denn in beiden Märkten wird Apple Intelligence zunächst gar nicht verfügbar sein. Dafür verantwortlich sind verschiedene regulatorische Herausforderungen, in Europa etwa der Digital Markets Act.