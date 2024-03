Werbung

Auf der eigenen jährlichen Veranstaltung YouTube Brandcast verkündete der Konzern eine neue Art der Werbeschaltung und erntete dafür von den Werbetreibenden viel Applaus. Das neue Werbemodell soll über YouTube Select verfügbar sein, eine kuratierte Plattform für Spitzenwerber, und zielt speziell auf die Nutzung von YouTube auf Fernsehern ab. Konkret geht es um die Einführung von 30-sekündigen Werbespots, die sich nicht abbrechen lassen. So manchem kommen da vielleicht Parallelen an das lineare Fernsehen, dass seit vielen Jahrzehnten auf diese Praxis setzt, in den Sinn.

Konkret fast YouTube die beiden bisherigen 15-sekündigen Werbeeinblendungen zusammen zu nur noch einem Werbespot. Allerdings wird sich dieser eben nicht mehr überspringen lassen. Zunächst soll dies nur die obersten fünf Prozent der meistgesehenen und ansprechendsten Inhalte des Dienstes und betreffen. Darüber hinaus plant das Unternehmen aber auch eine neue "Pause Experience" für YouTube auf Fernsehbildschirmen zu testen. Diese schaltet Werbung, wenn die Zuschauer ein Video anhalten, ähnlich wie bei den Pausenanzeigen, die Hulu vor einigen Jahren eingeführt hat. Im Falle von YouTube, soll der pausierte Stream miniaturisiert neben der Werbung sichtbar bleiben. Zunächst sollen die neuen Werbemodelle aber nur Fernsehgeräte betreffen.

Aus der Präsentation wird auch deutlich, warum YouTube diesen Weg beschreitet. Der Dienst verfügt über eine enormen Reichweite. Nach Schätzungen des Konzerns, sahen sich im Dezember 2022 mehr als 150 Millionen Zuschauer in den USA YouTube und YouTube TV auf Fernsehgeräten an. Damit ist YouTube nach wie vor der meistgesehene Dienst auf amerikanischen Fernsehbildschirmen. Im April war YouTube auch der einzige Streaming-Anbieter, der von Monat zu Monat zusätzliches Wachstum verzeichnen konnte.

Immer mehr Zuschauer benutzen zudem YouTube auf dem größten Bildschirm in ihrem Haushalt. Dies ist eine Verschiebung in der Art und Weise, wie Menschen Videoinhalte konsumieren. Die Zuschauer, da besonders die jüngeren, machen keinen Unterschied mehr zwischen der Art der Inhalte, die sie sich ansehen. Wenn sie den Fernseher einschalten, wollen sie alles, was sie lieben, an einem Ort haben, von ihren Lieblings-Creatorn über Blockbuster-Filme bis hin zum Fußball, so der Konzern. Dies kann in der Fülle nur YouTube bieten.