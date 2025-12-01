Werbung

Bereits mehrfach hat LYNK+ auf sich aufmerksam gemacht. Einen ersten Eindruck konnten wir auf der Computex 2024 gewinnen, als das System noch mit einem Display ausgestattet war und die Entwickler nach der passenden Ausrichtung suchten. Auf der Computex 2025 zeigte sich dann deutlich klarer, wohin sich LYNK+ entwickeln wird.

Offenbar hat die Markteinführung des LYNK+-Systems bereits begonnen, denn der japanische Systemintegrator Sycom bewirbt schon die Komplettsysteme mit dem Kühler. Angeboten werden die Komplettsysteme mit GeForce RTX 5090, die wiederum mit dem Wasserkühler von LYNK+ ausgestattet sind und an den wiederum der dazugehörige Radiator angeschlossen ist. Die Karte mit vormontiertem Kühler wird als "Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX 5090 32 GB" geführt. Im Falle von Sycom ist der Radiator mit drei 120-mm-Lüftern von Noctua ausgestattet.

Sycom ist bekannt dafür, Eigenentwicklungen für wassergekühlte Grafikkarten anzubieten. Diese sind sowohl für den Prozessor wie auch die Grafikkarte verfügbar. Für die "Lepton Hydro" (System #1, #2) und "G-Master" (System #1, #2) getauften Komplettsysteme setzt man auf das System von LYNK+.

Die Entwickler des LYNK+Systems haben sich als Ziel gesetzt, eine kostenneutrale Möglichkeit der Wasserkühlung umzusetzen. Kostenneutral bedeutet in diesem Fall, dass die Kombination aus Wasserkühler, Radiator und Pumpe nicht teurer sein soll, als eine per AiO gekühlte Karte. Dabei soll die Leistung der Kühlung der einer Custom-Wasserkühler in nichts nachstehen. Zudem soll das LYNK+-System erweiterbar sein. Zur Computex 2025 wurde bereits die Möglichkeit genannt, zukünftig einen CPU-Kühler einzubinden. Auch dieser soll über die Quick-Connect-Anschlüsse verfügen und sich entsprechend einfach einbinden lassen.

In den kommenden Tagen wird LYNK+ auch hierzulande eingeführt werden. Einen ausführlichen Test wird es bei uns ebenfalls geben.