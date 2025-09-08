Werbung

In Zusammenarbeit mit TRYX suchen wir im Rahmen eines Lesertests drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer brandaktuellen AiO-Wasserkühlung des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Nach getaner Arbeit darf das Testpaket behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der TRYX Panorama ARGB 360. Dabei handelt es sich um eine der innovativsten All-in-One-Wasserkühlungen auf dem Hardwaremarkt, die sich insbesondere an High-End-PC-Bastler und Enthusiasten richtet, die eine schicke und zugleich leistungsfähige AiO-Kühlung suchen. Denn das auffälligste Merkmal der Panorama-Reihe ist das L-förmige, 6,67 Zoll große AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.240 x 1.080 Bildpunkten sowie 60 Hz und 400 Nits, das sich elegant um die Kühler-Pumpeneinheit schmiegt und sowohl von der Seiten- als auch der Frontansicht gut sichtbar ist.

Das Display ermöglicht neben klassischen Monitoring-Funktionen die Darstellung eigener Animationen, Wallpaper oder sogar Videos, was die AiO insbesondere bei gläsernen Showgehäusen interessant macht. Gesteuert werden das Display, aber auch die ARGB-Beleuchtung bequem per Software.

Herzstück der TYRX Panorama ARGB 360 ist die bekannte Asetek-Pumpe der achten Generation, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und einen besonders leisen Betrieb auszeichnet. Die Pumpeneinheit ist mit einem zusätzlichen 60-mm-Lüfter ausgestattet, der gezielt die Spannungswandler (VRM) auf dem Mainboard mit kühlt. Der Radiator besteht aus Aluminium und misst 399,5 x 120 x 30 mm, während textile, 40 cm lange und flexibel montierbare Schläuche für einen einfachen Einbau in verschiedene Gehäuseformen sorgen.

Die Kühlung erfolgt über drei ROTA-ARGB-Lüfter mit 120 mm, die in einem Drehzahlbereich von 500 bis 1.850 U/min arbeiten und so sowohl leise als auch leistungsstark für eindrucksvolle RGB-Lichteffekte sorgen sollen. TRYX verspricht unter 30 dB(A) sowie einen Airflow von fast 66 CFM je Rotor. Die Wasserkühlung ist kompatibel mit allen gängigen Intel-Sockeln (LGA 115x, 1200, 1700, 1851) und AMD AM4/AM5 und ist wahlweise in Schwarz und Weiß erhältlich. Sie ist ausgelegt für eine Verlustleistung von bis zu 320 W, was selbst die absoluten High-End-CPUs wie Intels Core Ultra 9 oder AMDs Ryzen 9 einschließt.

Spezifikationen Kühlername TRYX Panorama ARGB 360

Kaufpreis rund 380 Euro Homepage www.tryxzone.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 399,5 x 120 x 30 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 40 cm lang Serienbelüftung 3x 120 mm, 500 - 1.850 U/min Pumpe Asetek-Pumpe der achten Generation, 800 - 2.600 U/min Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x Garantiedauer sechs Jahre

Die TRYX Panorama ARGB 360 bewegt sich mit einem Preis von rund 380 Euro im oberen Preissegment. Drei unserer Leser dürfen sie nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 21. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit TRYX!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 21. September 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 22. September 2025

Testzeitraum bis 26. Oktober 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von TRYX sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum