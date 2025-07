Werbung

ASUS hat die neue TUF-Gaming-LC-III-All-in-One-Kühlerserie offiziell vorgestellt, die bereits auf der Computex 2025 kurz gezeigt wurde. Die Serie umfasst Modelle in Schwarz und Weiß und richtet sich an Nutzer, die sowohl hohe Kühlleistung als auch umfassende Anpassungsoptionen erwarten. Erstmals in der TUF Gaming-Reihe ist ein 2,8-Zoll-LCD-Bildschirm erhältlich, der GIFs, MP4-Dateien oder Systeminformationen anzeigen kann. Alternativ steht ein Modell mit TUF-Gaming-ARGB-Logo zur Verfügung. Beide Varianten lassen sich über die InfoHub-App konfigurieren.

Der Wasserblock selbst misst 80,9 x 77 x 67,1 mm und besteht an der CPU-Auflagefläche aus Kupfer. Der Radiator ist hingegen aus Aluminium gefertigt und misst 394 x 119,6 x 27,2 mm. Die Schläuche bestehen aus Gummi mit zusätzlichem Sleeve und haben eine Länge von 400 mm, was flexible Einbaumöglichkeiten im Gehäuse ermöglichen soll.

Für die Luftzirkulation sorgen drei vorinstallierte 120-mm-Lüfter vom Typ TUF GAMING LC III 360 ARGB MF-12. Diese Lüfter decken eine Drehzahlspanne von 650 bis 2.600 rpm ab und erreichen einen maximalen Luftstrom von 90,78 cfm. Der statische Druck liegt bei 3,82 mmH2O, der Geräuschpegel bei maximal 37,4 dB(A). Die Steuerung erfolgt über PWM oder DC-Modus. Gummierte Polster an den Ecken der Lüfter sollen Vibrationen minimieren und damit die Geräuschentwicklung eindämmen.

Zur einfachen Montage sind die Lüfter bereits vormontiert. Alle Lüfterkabel sind zu einem Strang zusammengefasst, um eine saubere Kabelführung zu ermöglichen. Die Kühler sind mit Intel-Sockeln LGA 1851, 1700 und 1200 sowie mit AMD-Sockeln AM5 und AM4 kompatibel. Damit eignen sie sich für eine Vielzahl aktueller Prozessorplattformen.

Die Modelle der TUF Gaming LC III AiO sind ab sofort im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop in Deutschland erhältlich. Die Preise reichen von 154,90 bis 184,90 Euro abhängig von Farbe und Ausstattung mit LCD oder ARGB-Logo.