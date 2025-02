Werbung

Mit Erscheinen der Karten der GeForce-RTX-50-Serie in Form der GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 stellt sich für viele auch die Frage, ob es möglich ist diese in eine neue oder bestehende Wasserkühlung einzubinden. Dabei muss man aber unterscheiden, welches Modell die Grundlage bildet. So gibt es die Founders Edition von NVIDIA, aber auch ein Referenzdesign, welches von verschiedenen Herstellern eingesetzt wird und auch vollständige Custom-Designs.

Unter anderem will Alphacool einige Wasserkühler anbieten, aber auch Watercool und einige Hersteller mehr. Aber es wird hier noch einige Wochen dauern, bis diese Kühler auch lieferbar bzw. vorbestellbar sind.

Bisher noch nicht angekündigt wurde ein Wasserkühler für die Founders Editionen. Bei Thermal Grizzly aber arbeitet man offenbar an einem solchen, ist sich aber noch nicht so sicher, ob man diesen auf den Markt bringen wird. Denn es gibt mehrere Hürden, nicht nur in der Frage nach dem Interesse an einem solchen Kühler, sondern auch aus technischer Sicht.

So ist zunächst eine äußerst komplexe Demontage des Founders-Edition-Kühlers notwendig. Während es noch recht einfach ist an das PCB samt GPU, Speicher und VRMs zu gelangen, wird es ab diesem Punkt etwas komplizierter, denn das dritte PCB mit den Display-Anschlüssen ist am Rahmen des Kühlers befestigt. Dazu muss der Kühlerkörper entfernt werden, wofür die Lüfter ausgebaut werden müssen. Der Kühlkörper ist mit Klammern im Rahmen befestigt, das Kabel zum PCB mit den Display-Anschlüssen ist wiederum an den Rahmen des Kühlers geklebt. Die Gefahr die Hardware zu beschädigen ist zumindest theoretisch vorhanden.

Eine weitere Hürde ist das PCIe-PCB, welches mit etwas Versatz unter dem PCB mit der GPU angebracht wird und eigentlich auch das Gewicht der Karte trägt. NVIDIA verteilt diese Last aber auch über den Kühler, was im Falle der Umsetzung wie sie Thermal Grizzly präsentiert so nicht umgesetzt werden konnte.

In einem ersten Test wurden folgende Leistungswerte ermittelt:

Vergleich der Messwerte

GPU VRAM Leistungsaufnahme Founders-Edition-Kühlung 72,4 °C 88,2 °C 545,5 W Wasserkühlung 48,2 °C 57,7 °C 527,9 W

Zwischen GPU und Wasserkühler kam Wärmeleitpaste (Thermal Grizzly Duronaut) anstatt des von NVIDIA verwendeten Flüssigmetalls zum Einsatz. Für die GDDR7-Speicherchips und VRMs wurde Thermal Putty Pro eingesetzt. Ob mit den niedrigeren Temperaturen auch ein höheres Overclocking möglich ist, soll noch untersucht werden. Die GeForce RTX 5090 scheint hier aber weitem nicht so viel Potential zu besitzen, wie die GeForce RTX 5080.

Da auch die Verwendung der Backplate von NVIDIA aktuell noch notwendig ist, wird sich sicherlich auch am Design des Wasserkühlers noch etwas tun müssen. Je nach Orientierung im System ist dir Rückseite der Karte prominent sichtbar und in der aktuellen Version ist die Optik sicherlich keine Option.

Wer sein Interesse an einem Wasserkühler für die GeForce RTX 5090 Founders Edition bekunden möchte, kann dies in diesem Google-Dokument tun. Uns würde auch an dieser Stelle hier interessieren, ob ihr an einem solchen Kühler interessiert seid, welche Änderungen es noch geben muss und ob auch die GeForce RTX 5080 Founders Edition für einen Umbau in Frage kommt. Lasst es uns in den Kommentaren wissen.