Alphacool hat mit dem Core 1 Carbon seinen derzeit aktuellen CPU-Wasserkühler Core 1 um eine weitere optische Variante ergänzt. Wie das eigentliche Modell ist dieser auch komplett aus Metall gefertigt und mit der bekannten 3D-Jetplate versehen.

Im Inneren bleibt er Kühler unverändert: Mithilfe der 3D-Jetplate soll die Kühlflüssigkeit durch ein traditionelles Kreuzschlitzmuster gleichmäßig auf dem überarbeiteten Kühlerboden verteilt werden. Im Test konnte der Kühler dabei durchaus überzeugen. Das Gehäuse des Core 1 wird ebenfalls durch die vernickelten Anschlüsse optisch dominiert. Begleitet werden diese nun durch eine neue Carbon-Optik, die nach Wunsch auch mit RGB-Beleuchtung ausgestattet sein kann.

Daneben verfügt der Core 1 Carbon auch über das bereits eingeführte Montagesystem, das die Installation vereinfachen soll. Im Vergleich zu den vorherigen Alphacool-Modellen erfordert dieses laut Hersteller weniger Schrauben, muss sich im Vergleich zu traditionellen Systemen aber auch Kritik gefallen lassen.

Der Core 1 ist bereits in verschiedenen Farbdesigns sowie auch in beleuchteten aRGB-Aurora-Modellen erhältlich. Die neuen Modelle mit Carbon-Abdeckung wollen an dieser Stelle das bestehende Sortiment optisch abrunden.

Der Alphacool Core 1 Carbon ist ab sofort für 119,98 Euro beim Hersteller erhältlich. Der optisch aufwendigere Alphacool Core 1 Aurora Carbon ist für 129,98 Euro ab sofort verfügbar.