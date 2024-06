Werbung

EK Water Blocks darf auf der diesjährigen Computex natürlich nicht fehlen und war in Taipeh mit vertreten. Mit dem Nexe-System wird es sowohl Einsteigern als auch System-Integratoren deutlich vereinfacht, eine leistungsstarke Wasserkühlung aufzubauen, die im Vergleich zu einer AIO eine bessere Kühlleistung liefern dürfte. Ein weiteres Highlight war auch das BTF NoCase. Weniger ein Gehäuse, sondern mehr ein Konstrukt, bestehend aus Wasserkühlungs-Komponenten.

Mit dem Nexe-System von EK Water Blocks wird ein einfaches Stecksystem zur Erstellung eines Custom-Loops verwirklicht. Ohne Einsatz von Fittings lassen sich die Wasserschläuche in verschiedenen Längen einfach einstecken. Dies ist gerade für Einsteiger sehr gut geeignet, doch auch System-Integratoren können auf diese Weise eine Menge Zeit einsparen. Passend zu dem Nexe gibt es ein Ausgleichsbehälter, in dem auch eine Pumpe integriert ist.

Ein echter Hingucker war das BTF NoCase. Wie die beiden Begriffe aufzeigen, handelt es sich nicht um ein Gehäuse, sondern mehr um ein Konstrukt, das größtenteils aus Wasserkühlungs-Komponenten besteht. Oben und unten ist jeweils ein Radiator verbaut und an der Front befindet sich hochkant eine riesige Distro-Plate, natürlich mit RGB-LEDs beleuchtet. Einzig der Mainboard-Tray ist verpflichtend.

An Hardware wurde das ASUS ROG Maximus Z790 Hero BTF (Back to (the) Future) und dazu passend die ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF verbaut. Sämtliche Anschlüsse am Mainboard befinden sich auf der PCB-Rückseite, sodass keinerlei Kabel zu sehen sind. Die Grafikkarte wird direkt vom Mainboard mit Strom versorgt.

Sowohl für AMDs AM5- als auch Intels LGA1700/1851-Prozessoren wird es bald neue Wasserkühler aus der Velocity² geben. Und auch die Direct-Die-Kühlung für Intel und AMD wird von EK Water Blocks weiterhin verfolgt, auch wenn dies bei den Nutzern eher eine Nische bleiben wird.