Raijintek deckt ganz unterschiedliche Produktsegmente ab. Auf dem Messestand haben wir uns vor allem die eigenentwickelten AiO-Kühlungen der Cyclops-Serie und die effizienten Ampere-Netzteile angesehen

Die Cyclops-Serie fällt durch ein Display auf dem Pumpendeckel auf, das sowohl Temperatur als auch Grafiken und Animationen anzeigen kann. Das 1,4-Zoll-Display fällt relativ klein aus. Das hat aber auch seinen Grund: Darunter sitzt ein kleiner, beleuchteter Lüfter, der das Areal rings um den Sockel kühlt. Auch die Lüfter am Radiator werden von A-RGB-LEDs beleuchtet. Sie arbeiten mit 800 bis 2.200 U/min. Raijintek bietet schwarze und weiße 240- und 360-mm-Modelle an.

Die 240-mm-Modelle sollen 109 Euro und die 360-mm-Modelle 139 Euro kosten.

Die Ampere-Netzteilserie umfasst Modelle mit 850, 1.000 und 1.200 W. Sie sind allesamt 80 PLUS Platinum-zertifiziert und haben vollständig modulare Kabel. Zur Netzteilkühlung setzt Raijintek auf einen 120-mm-Lüfter. Bei geringer Last wird der Lüfter gestoppt.

Das Ampere 850 gibt es nur in Schwarz. In den beiden höheren Leistungsstufen bietet Raijintek zusätzlich weiße Varianten an.

In der Bildergalerie zeigen wir einige weiter Raijintek-Produkte wie das große Open-Frame-Gehäuse Paean Ultra.