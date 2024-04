Werbung

Für den modernen Sockel AM5 bietet der Wasserkühler-Hersteller EKWB mit dem Quantum Velocity² D-RGB bereits ein passendes Modell an. Neu vorgestellt wurde heute hingegen der Quantum Velocity² Direct Die D-RGB. Der Unterschied ist bei dem Zusatz "Direct Die" zu finden und Kenner wissen bereits, dass für diesen Kühler der verlötete Heatspreader der AM5-CPU entfernt werden muss, was auf deutsch als "köpfen" und auf englisch als "delidding" bezeichnet wird. Neben der AMD-Ryzen-Edition wird es auch die AMD-Ryzen-Signature-Edition geben.

Die Kundschaft für eine Direct-Die-Kühlung ist nicht gerade groß und spricht auch nur absolute Enthusiasten an, die wissen, was sie tun. Einher geht mit dem Köpfen einer CPU der garantierte Garantieverlust (Wortspiel). Der Heatspreader ist auch bei den AM5-Prozessoren fest verlötet, doch hinzu kommen zahlreiche Klebestellen. Um die AM5-CPU köpfen zu können, bietet sich der Ryzen-7000-Delid-Die-Mate von Thermal Grizzly an, der von Roman "der8auer" Hartung entwickelt wurde. Wer seine AM5-CPU köpft, sollte die elektrischen Kontakte rund um den Sockel mit einem Schutzlack versehen, da als Wärmeleitmittel gerne Flüssigmetall verwendet wird, das eben komplett elektrisch leitend ist. Von Thermal Grizzly gibt es beispielsweise den TG-Shield.

Zurück zum Wasserkühler von EKWB. Die Oberseite ist transparent und wird von RGB-LEDs beleuchtet. Steuerbar sind die RGB-LEDs sowohl mit einem Mainboard von ASUS, ASRock, Gigabyte und MSI mittels 3-Pin-ARGB-Anschluss. Am Kühlerboden ist klar zu erkennen, dass die Bereiche für den SoC und für zwei CCDs entsprechend herausstechen. Auf diese Weise nimmt der Kühler direkt Kontakt zum SoC und auf bis zu zwei CCDs. Kompatibel ist der Quantum Velocity² Direct Die D-AGB mit dem Sockel AM5 und den Ryzen-7000-Prozessoren. Dies schließt auch die Ryzen-7000X3D-Modelle mit ein.

Aufgrund der Tatsache, dass die Ryzen-8000G-APUs einen monolithischen Die bieten, ist dieser Kühler mit den Ryzen-8000G-APUs nicht kompatibel.

Vorbestellbar ab 269,90 Euro

Den Ryzen-7000-Delid-Die-Mate gibt es separat für 69,90 Euro und den TG-Shield-Schutzlack für 14,90 Euro. EKWBs neuer Wasserkühler für die Direct-Die-Kühlung der AM5-Prozessoren wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 269,90 Euro als AMD-Ryzen-Edition angegeben. Darüber hinaus gibt es außerdem die AMD-Ryzen-Signature-Edition für 349,90 Euro. Diese beinhaltet neben dem Wasserkühler außerdem den Ryzen-7000-Delid-Die-Mate sowie den TG-Shield-Schutzlack und bildet ein Bundle.

Allerdings ist dieses Bundle um ein paar Euro kostenintensiver, denn über Thermal Grizzly direkt bekommt der Interessent den Ryzen-7000-Delid-Die-Mate für 59,90 Euro und den TG-Shield-Schutzlack für 11,90 Euro. Zusammen mit dem Wasserkühler beträgt der Gesamtpreis somit 341,70 Euro.

Die AMD-Ryzen- und die AMD-Ryzen-Signature-Edition kann bei EKWB ab sofort vorbestellt werden. Ausgeliefert werden sollen die neuen Produkte dann ab Anfang Mai.