Wasserkühler nun auch in weiß mit RGB-Beleuchtung

Werbung

Alphacool präsentiert den Core 1 Aurora White. Der CPU Kühler ist nun auch in schlichtem Weiß verfügbar. Zusätzlich zur neuen Farbe erhält der Kühler eine neu entwickelte 3D-Jetplate, die enorme Abwärme der neuesten Desktop CPU-Generation zuverlässig ableiten soll. In Kombination mit der Kreuzschlitztechnik soll die neue 3D-Jetplate für eine gleichmäßige Verteilung der Kühlflüssigkeit auf dem Kühlerboden sorgen. Im Vergleich zum Vorgängermodell kann so eine 10 K niedrigere Temperatur erreicht werden. Aus einem Messingblock gefräst, verfügt der Core 1 über vernickelte Anschlüsse. Durch die Vergrößerung des ebenfalls vernickelten Kühlerbodens können auch große CPUs abgedeckt werden.

Der Kühler bietet folgende Features:

Abmessungen (L x B x H): 72 x 72 x 26,50 mm

Material: Gehäuse: Messing; Kühler: vernickeltes Kupfer

Anschlüsse: 2 x G1/4 Zoll

Finnen Dicke/Abstand: 0,4/0,4 mm

Maximale Arbeitstemperatur: 60 °C

Das modifizierte Mounting-System erfordert im Vergleich zu den vorherigen Alphacool Modellen weniger Schrauben und ist einfacher zu handhaben. Der Core 1 Aurora White ist ab sofort im Alphacool Onlineshop für 129,98 Euro erhältlich.

Einen Test des Core 1 von Alphacool findet ihr bei uns.