Corsair hat die neuesten Komponenten seiner Hydro-X-Serie vorgestellt. Diese Produkte sollen sich nahtlos in das iCUE LINK Smart Component-Netzwerk des Unternehmens integrieren lassen und so mehr individuelle Kühlleistung mit einem ansprechenden Aussehen erlauben. Mit der neuen iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination und den GPU-Wasserkühlern der iCUE LINK XG7 RGB 40-Serie reihen sich weitere Artikel der Hydro X Series bei den iCUE LINK-kompatiblen Produkten ein.

Nach der Corsair XD5 RGB und dem kürzlich vorgestellten XD5 RGB ELITE will das iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD das neue Flaggschiff im Bereich der Pumpen/Ausgleichsbehälter-Kombinationen von Corsair sein. Der Behälter bietet zu diesem Zweck einen 2,1-Zoll-IPS-LCD-Pumpenbildschirm mit einer Auflösung von 480 × 480 Pixel an, um beispielsweise Echtzeit-Kühlmitteltemperaturen, Bilder oder animierte GIFs dynamisch anzeigen zu lassen. Die Integration des XD5 RGB ELITE LCD mit der iCUE LINK-Technologie soll einem einfachen Bauprozess ohne herkömmliche MOLEX-Anschlüsse zuträglich sein, Kabelgewirr vermeiden und verbesserter Konnektivität gewährleisten. Der verwendete Xylem D5 PWM-Pumpenmotors will durch seine Zuverlässigkeit punkten und der XD5 RGB ELITE LCD die Fusion aus Leistung, Komfort und Design ermöglichen. Das Gerät ist in Stealth Gray und Weiß mit geschützgrau eloxierter Zinklegierungsbeschichtung erhältlich.

Mit den Corsair iCUE LINK HYDRO XG7 RGB 40-SERIES GPU-Wasserkühlern richtet Corsair auch seine Kühler ganz auf iCUE LINK aus. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern bieten die verbesserten XG7 RGBs nämlich bereits im vorkonfigurierten Zustand die iCUE LINK-Konnektivität. Die neue XG7 RGB-Serie verfügt dazu nach wie vor zahlreiche Anschlussoptionen, um die Bedürfnisse verschiedenster DIY-Bastler erfüllen zu können. In den kommenden Monaten sollen weitere Modelle vorgestellt werden, für die wachsende Zahl an Grafikkarten.

Der neue Hydro X Series XT Softline Mesh-Schlauch ist eine neue Entwicklung aus EPDM-Gummi. Die auffällige Mesh-Gewebeschicht möchte einen robusten und stylischen Look gewährleisten. Dabei will dieser in Schwarz und Weiß erhältliche Schlauch eine Kombination aus Haltbarkeit und ansprechender Ästhetik bieten.

Der Corsair iCUE LINK XD5 RGB ELITE LCD ist für 349,90 Euro, die GPU-Wasserkühler der iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIE ab 239,90 Euro und der Hydro X Series XT Softline-Mesh-Schlauch für 23,90 Euro für drei Meter ab sofort im Corsair-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern von Corsair erhältlich.