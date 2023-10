Werbung

Alphacool erweitert sein Portfolio der Enterprise-Solutions-Serie für GPU-Wasserkühler und hat den neuen ES H100 80GB HBM PCIe für die NVIDIA H100 80GB PCIe 5.0 präsentiert.

Der Alphacool ES Copper/Carbon Wasserkühler mit Backplate soll speziell für den Einsatz in engen Servergehäusen konzipiert worden sein. Die Kühleroberseite wird dabei aus Carbon gefertigt, was den Wasserkühler leichter im Vergleich zu Alphacools Eisblöcken mit Acetal- oder Acryltop machen soll. Um in der Breite und Höhe Platz zu sparen, wurden die Anschlüsse zusätzlich nach hinten verlegt. Dies will eine einfachere Verschlauchung innerhalb des Serverracks ermöglichen. Durch die sehr kompakte Bauweise benötigt der montierte Kühler im Serverrack zudem nur einen einzelnen Slot, anstatt wie bisher 1,5 Slots. Diese Platzersparnis will ein starkes Argument für den ES Copper/Carbon GPU Wasserkühlers sein.

Um die enorme Abwärme dieser GPU-Generation bestmöglich abzuführen, soll der Kühler sehr nah an den zu kühlenden Bauteilen positioniert werden können. Dafür werden laut Alphacool unter anderem Wärmeleitpads mit einer maximalen Dicke von 1 mm verwendet. Zudem soll die Stärke des Kupferblocks bis auf ein Minimum reduziert worden sein. Dennoch soll die Optimierung des Wasserflusses innerhalb des Kühlers dafür sorgen, dass alle wichtigen Bauteile wie GPU, Spannungswandler und VRAMs gut und effektiv vom Wasser gekühlt werden. Für alle wasserführenden Teilen verwendet Alphacool ausschließlich Kupfer. Da es über eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium verfügt, stellt es die deutlich bessere Materialwahl für den Wasserkühlung dar. Die vollständige Verchromung des Kupferbodens soll diesen zusätzlich resistent gegen Säuren, Kratzer und Schäden machen. Das matte Carbon-Finish möchte dem Kühler zusätzliche noch einen schicken Auftritt verschaffen. So soll er zugleich auch interessant für Privatnutzer sein, die auf eine aRGB Beleuchtung verzichten wollen.

Der GPU-Kühler ES H100 80GB HBM PCIe ist ab sofort im Alphacool-Online-Shop zu einem Preis von 299,98 Euro vorbestellbar. Weitere Features des Kühlers sind: