Der Hersteller für Wasserkühlungszubehör aller Art – Alphacool – hat ein neues Haltesystem auf Push-In Basis vorgestellt. Das Core Push Mounting Kit möchte die Installation weiterer Komponenten im PC deutlich vereinfachen und gleichzeitig eine sichere Montage ermöglichen.

Mit dem neuen Mounting Kit soll sich beispielsweise die Installation einer zusätzlichen Core Distro Plate an einem Radiator oder einer anderen Stellen im PC-Gehäuse sehr einfach realisieren lassen. Im Kern besteht das Kit aus zwei Komponenten, einem Metall-Pin, der seinen Halt einer ihm entsprechende Hülse findet. Die Metall-Pins werden zu diesem Zweck an der zu installierenden Komponente, etwa einer Distro Plate, festgeschraubt. Die dazu passenden Hülsen werden dann an einem Radiator oder einer anderen passenden Stelle im PC angebracht. Anschließend folgt der werkzeuglose Montageschritt, indem das zu installierenden Bauteil einfach auf die Pins gesteckt wird.

Das Mounting System soll einen festen wie auch stabilen Sitz der zusätzlich installierten Komponenten sicherstellen und gleichzeitig die Demontage für Wartung, bzw. weitere Erweiterungsvorhaben erleichtern.

Das Core Push Mounting Kit ist in den Varianten mit 17 mm, 25 mm und 50 mm ab sofort im Alphacool-Onlineshop erhältlich. Die Features und die Kompatibilität der Mounting Kits sind folgende:

Alphacool Core Push Mounting 17mm M3/M4/UNC 6-32 Set 4x:

Gesamthöhe: 17mm

Durchmesser Metall-Pins: 11mm

Gewicht pro Metall-Pin: 4g

Farbe: schwarz/silber

Alphacool Core Push Mounting 25mm M3/M4/UNC 6-32 Set 4x:

Gesamthöhe: 25mm

Durchmesser Metall-Pins: 11mm

Gewicht pro Metall-Pin: 10g

Farbe: schwarz/silber

Alphacool Core Push Mounting 50mm M3/M4/UNC 6-32 Set 4x:

Gesamthöhe: 50mm

Durchmesser Metall-Pins: 11mm

Gewicht pro Metall-Pin: 30g

Farbe: schwarz/silber

Kompatibilität: