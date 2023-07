Werbung

NVIDIAs Verkaufsschlager dürften aktuell weniger die GeForce-Karten sein, sondern vielmehr die Datacenter-Beschleuniger der H100-Serie. Comino ist ein Hersteller für Workstations und Server mit aufwändiger Wasserkühlung und entsprechend bietet man diese Wasserkühler einzeln zum Verkauf an. "Klasse statt Masse" soll offenbar das Motto sein.

Der Markt für Wasserkühler in diesem Segment dürfte klein sein und entsprechend ist es eine Erwähnung wert, wenn sich ein Hersteller dazu entscheidet, für einen GPU-Beschleuniger im Wert von 30.000 Euro oder mehr einen Wasserkühler zu entwicklen.

Für die PCI-Express-Variante des H100-Beschleunigers von NVIDIA hat man nun einen solchen Wasserkühler vorgestellt. Mit einer TDP von 350 W liegt die Herausforderung in der Kühlung weniger in der Leistungsaufnahme, bzw. Abwärme, sondern vielmehr in der Tatsache, dass es sich um einen Single-Slot-Kühler handeln sollte.

Vom Wasserkühler, dessen Kühlblock vollständig aus Kupfer besteht, abgedeckt werden die riesige GPU mit dem HBM3-Speicher und die 31 Spannungsphasen, die sich auf dem PCB befinden. Die Abdeckung zur Front besteht aus Aluminium. Mittels O-Ring findet eine Abdichtung statt. Auf der Rückseite kommt eine Backplate ebenfalls aus Aluminium zum Einsatz. Die G1/4-Anschlüsse für den Wasserkühlungskreislauf sitzen am hinteren Ende der Karte.

Die Kanäle im zentralen Bereich des Kühlers haben eine Stärke von 0,25 mm und sind 0,25 mm voneinander entfernt. Die Tiefe beträgt 2,7 mm.

Einen Preis zum Wasserkühler für den H100-Beschleuniger nennt Comino nur auf Anfrage. Dies gilt zudem für die weiteren Karten der A100-Serie sowie einige GeForce-Modelle. Aus der GeForce-RTX-40-Serie unterstützt wird bisher nur die GeForce RTX 4090 Gaming.