Werbung

Der Spezialist für Wasserkühlungen, Alphacool, hat seine neuste Generation von CPU-Wasserkühlern vorgestellt, den Core 1. Der neue Kühler soll laut Aussagen des Herstellers eine Fusion aus den überzeugendsten Elementen aus Alt und Neu darstellen. Insofern spricht Alphacool auch davon, dass es sich beim Core 1 um einen der leistungsstärksten CPU-Kühler handelt, die das Unternehmen je entwickelt haben will. Einen ersten Blick auf die neuen Blöcke konnten wir bereits auf der Computex ergattern.

Um diese Behauptung zu unterfüttern verweist Alphacool auf die völlig neu entwickelte 3D-Jetplate, mit dessen Hilfe der Core 1 die enorme Abwärme auch neuester Desktop CPU-Generationen zuverlässig ableiten könne soll. In Kombination mit der bewährten Kreuzschlitztechnik sollen diese für eine äußerst gleichmäßige Verteilung der Kühlflüssigkeit auf dem überarbeiteten Kühlerboden sorgen. Die Finnendicke gibt Alphacaool dabei mit 0,4 mm an, ebenso den Abstand der Finnen zueinander. Im Vergleich zum Vorgängermodell will man so eine bis zu 10 Kelvin tiefere Temperatur realisieren können.

Das Gehäuse des Core 1 wird aus einem hochwertigen Messingblock gefräst und verfügt über vernickelte Anschlüsse, die neben ihrer Funktion auch gleichermaßen als optisches Highlight hervorstechen möchten. Der Kühler selbst wird in drei Farb-Varianten und zwei Aurora-Versionen erhältlich sein und weist die Maße 72 x 72 x 26,50 mm (L x B x H) auf.

Der vergrößerte und ebenfalls vernickelte Kupferboden des Kühlers soll eine vollständige Abdeckung der CPU sicherstellen. Dabei unterstützt der neue Core 1 den aktuellen Intel-Sockel LGA 1700 und die AMD-Sockel AM4 und AM5. Das modifizierte Mounting-System soll laut Hersteller im Vergleich zu den vorherigen Alphacool Modellen weniger Schrauben erfordern und so einfacher zu handhaben sein.

Der Alphacool Core 1 CPU-Kühler ist ab sofort in den Varianten White, Silver und Black sowie Aurora Silver und Aurora Black im Alphacool Onlineshop erhältlich.