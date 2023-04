Werbung

Pünktlich zum Marktstart der neuen Kraken-Wasserkühlungen von NZXT dürfen unsere Leser und Community-Mitglieder die Modelle zusammen mit ihrer Hardware im Rahmen eines Lesertests als erste überhaupt in den Fingern halten und auf Herz und Nieren testen. Während wir für unseren Test die NZXT Kraken 280 RGB erhielten, bekommen die späteren Lesertest-Teilnehmer das größte Modell ohne Beleuchtung und können somit selbst die hitzigsten und schnellsten Komponenten problemlos kühlen.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare der brandneuen NZXT Kraken 360, welche seit heute zu einem Preis ab etwa 190 Euro in den Läden steht. Hier kommt ein 360 mm großer Wärmetauscher zum Einsatz, der mit drei hauseigenen 120-mm-Lüftern der Static-Pressure-F-Reihe bestückt wird, die dann mit etwa 500 bis 1.800 Umdrehungen pro Minute arbeiten und mit etwa 17,9 bis 30,6 dB(A) flüsterleise ans Werk gehen. Natürlich lassen sie sich per PWM-Signal regeln und erreichen einen hohen Luftdurchsatz von über 78 CFM.

An die beiden 40 mm langen und mit Nylon ummantelten Schläuche ist ein Kühlkörper angeschlossen, welcher als All-In-One-Lösung eine Asetek-Pumpe der siebten Generation mit 2.800 Umdrehungen pro Minute samt Ausgleichsbehälter enthält und welcher sich natürlich auf allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel montieren lässt.

Highlight ist das darauf liegende, integrierte 1,54-Zoll-Display mit einer Auflösung von 240 x 240 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 300 Nits. Dieses kann unter anderem die Temperaturen von Prozessor und Grafikkarte anzeigen, erlaubt aber auch die Anzeige von eigenen Grafiken. Konfiguriert wird das Display über NZXTs CAM-Software, welche theoretisch sogar die Steuerung zusätzlicher Lüfter oder die des Beleuchtungssystems übernehmen kann und interessante Statistiken zu Lüfter- und Pumpendrehzahlen auslesen kann, die sich gleich in Profile als feste Regelwerte oder über eigene Kurven abspeichern lassen.

NZXT liefert die Kraken 360 mit dem üblichen Montagematerial, einer Anleitung, einer Kabelpeitsche und einem Y-Adapter für die USB-2.0-Pfostenstecker mit. Damit lässt sich der 121 x 394 x 247 mm große Radiator kinderleicht im Gehäuse unterbringen. NZXT gewährt sechs Jahre Garantie. Rund 190 Euro werden für die NZXT Kraken 360 ausgerufen. Unsere Leser dürfen die schwarze Variante auf den Prüfstand stellen.

Spezifikationen Kühlername NZXT Kraken 360

Kaufpreis 189,99 Euro Homepage https:/nzxt.com

Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 394 x 121 x 27 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche nylonummantelt, 40 cm lang Serienbelüftung 3x 120 mm, 500-1.800 U/min (± 300 U/min)

Sockel AMD: AM5, AM4, sTRX4*, TR4* (*Threadripper-Halterung nicht enthalten)

Intel: LGA 1700, 1200, 115X

Garantiedauer sechs Jahre

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 30. April ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit NZXT!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. April 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 1. Mai 2023

Testzeitraum bis 4. Juni 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von NZXT sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

