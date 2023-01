Werbung

Alphacool präsentiert mit den Core Distro Plates einen Reihe von neuem Wasserkühlungsequipment. Die Core Distro Plate soll laut Herstellers unübersichtliche Schlauchwege aus dem Gehäuse verbannen.

Alle Modelle beinhalten einen Ausgleichsbehälter mit unterschiedlichem Volumen und je einen Pumpentop für eine Alphacool VPP oder eine D5-Pumpe. Angeboten werden vier Modelle, die sich zunächst in zwei Größen unterteilen lassen, die kleinere Variante misst 240 mm und die größere 360 mm. Darüber hinaus variiert auch die Positionierung des Pumpentops, entweder ist dieses rechts positioniert oder links. An der Seite befindet sich zudem ein zusätzlicher Drainport, um die Distro Plate unkompliziert entleeren zu können.

Die Core Distro Plates werden aus einem, als hochwertig angegebenen, Acrylglas gefertigt. Dies erlaubt nicht nur einen Blick auf die Kühlflüssigkeit selbst, sondern ermöglicht auch der eingebauten RGB-Beleuchtung ihre Wirkung zu entfalten.

Bezüglich der G1/4-Zoll-Anschlüsse hat Alphacool sich etwas einfallen lassen. Diese sind nicht einfach als Gewinde in das Acryl gedreht, was bei zu starker Belastung oder entsprechender Alterung gern zu Rissen führen kann. Die Anschlüsse sind aus verchromten Messing in das Acryl eingelassen und dazu mit zwei O-Ringen versehen.

Montiert werden können die Distro Plates am Gehäuse-Panel oder auf einem Radiator. Durch das Core Push Mounting-Kit soll die Installation leicht von der Hand gehen. Dazu werden zunächst Metall-Pins an der passenden Stelle befestigt, es folgen weitere Female-Hülsen an der Distro Plate selber. Anschließend wird die Distro Plate einfach und werkzeuglos auf die Pins aufgesteckt.

Die Core Distro Plates sind bereits erhältlich und starten bei 159,98 Euro. Die größeren Modelle kosten 199,98 Euro.

Alle technischen Daten der vier Core Distro Plates:

Core Distro Plate 240 Left VPP/D5:

- Abmessungen: (L x B x H) 240 x 125 x 42mm

- Volumen: 164ml

- Pumpenkompatibilität: D5

- Anschlüsse: 8x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport

- Anzahl digital aRGB LEDs: 12

Core Distro Plate 240 Right VPP/D5:

- Abmessungen: (L x B x H) 240 x 125 x 42mm

- Volumen: 164ml

- Pumpenkompatibilität: D5

- Anschlüsse: 8x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport

- Anzahl digital aRGB LEDs: 12

Core Distro Plate 360 Left VPP/D5:

- Abmessungen: (L x B x H) 360 x 125 x 42mm

- Volumen: 309ml

- Pumpenkompatibilität: D5

- Anschlüsse: 10x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport

- Anzahl digital aRGB LEDs: 18

Core Distro Plate 360 Right VPP/D5:

- Abmessungen: (L x B x H) 360 x 125 x 42mm

- Volumen: 309ml

- Pumpenkompatibilität: D5

- Anschlüsse: 10x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport

- Anzahl digital aRGB LEDs: 18