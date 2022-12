Werbung

Alphacool hat zwei Varianten seines Eisbecher-Aurora-Ausgleichbehälter vorgestellt, die ein Volumen von 180 oder 360 ml fassen. Neben der Funktion als Ausgleichsbehälter wird im Gehäuse eine VPP-Apex-D5-Pumpe untergebracht, die dafür sorgt, dass das Wasser im Kreislauf bewegt wird.

Das Gehäuse, in dem die Pumpe sitzt, besteht aus Acetal, der durchsichtige Behälter aus Glas. RGB-LEDs sorgen für die passende Beleuchtung. Im Inneren des Zylinders befindet sich ein Steigröhrchen, durch welches das Wasser zunächst in den Ausgleichsbehälter gelangt. Über drei Anschlüsse (G1/4") wird der Ausgleichsbehälter mit Pumpe in den Kreislauf eingebunden.

Die VPP Apex arbeitet mit 2.500 bis 4.500 Umdrehungen pro Minute. Die maximale Förderhöhe liegt bei 4,25 m, der maximale Durchfluss bei 340 l/h. Das Pumpengehäuse besteht aus Plastik, der Deckel aus Aluminium und gelagert ist die Pumpenwelle auf einer Keramik. Auch D5-Pumpen können im Gehäuse montiert werden.



Der Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 150 mm / 180 ml kostet inklusive Alphacool VPP Apex D5 139,98 Euro. Die größere Variante Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas - 250 mm / 360 ml 145,98 Euro.