Werbung

Dass EK Water Blocks normale Komplettwasserkühler für die neuen AMD-Grafikkarten anbieten würde, war abzusehen. Doch man geht noch etwas weiter und bringt mit dem limitierten EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX AMD Radeon Edition eine optisch besonders auffällige Lösung auf den Markt.

Der Komplettwasserkühler wurde in Zusammenarbeit mit AMD speziell für Radeon RX 7900 XTX-Modelle im Referenzdesign entwickelt. Der Kühler deckt GCD (graphics compute die), Videospeicher, Spannungswandler, Spannungsregler und MCDs (memory chiplet dies) ab. Auf der Vorderseite umrahmt eine Abdeckung aus schwarzem Aluminium ein Acrylfenster. Dadurch wird die Kühlstruktur sichtbar. Das gilt umso mehr, weil EK auch neun adressierbare RGB-LEDs integriert. Im Vergleich zu anderen Vector²-Kühlern wurden die Kühlrippen um 90 Grad gedreht - das soll optimal für das Chiplet-Design der AMD-Grafikkarte sein. Die Kühlflüssigkeit gelangt zuerst zum GDC und anschließen gleichmäßig zu den MDCs.

Das Design des Kühlers ist vom werkseitigen Luftkühler der AMD Radeon RX 7900 XTX inspiriert und kommt an der Vorderseite ohne sichtbare Schrauben aus. Die Backplate wird ebenfalls aus schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt und imitiert die Optik der Grafikkarte darunter durch 3D-gravierte Formen. Sie dient als passives Kühlelement an der PCB-Rückseite. Gefangene Backplateschrauben vereinfachen die Montage. Die Terminal-Schrauben werden unter magnetischen und drehbaren Abdeckungen mit Radeon-Branding versteckt. Zum Lieferumfang gehört zudem eine schwarze Single-Slot-Blende. Die diversen Aluminiumbauteile des Kühlers haben laut EK keinen direkten Kontakt zur Kühlflüssigkeit, galvanische Korrosion soll also kein Thema sein. Die 9 mm starke Kühlstruktur wird aus elektrolytischem Kupfer gefertigt und vernickelt.

Im Kühler gibt es eine Aussparung, durch die man mit einem mitgelieferten Multi-Funktionswerkzeug die Verriegelung am PCIe-Slot lösen kann. Das Werkzeug kann auch zum Lösen des Stromkabels und zum Anziehen der Abstandshalter genutzt werden.

Die ersten Kühler sollen laut EK gegen Ende Januar ausgeliefert werden. Man setzt für den EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX AMD Radeon Edition eine UVP von 325,90 Euro an. Günstiger werden die konventioneller gestalteten Komplettwasserkühler EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB – Nickel + Plexi und EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB – Nickel + Acetal für je 239,90 Euro.