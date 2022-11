Werbung

EK Water Blocks hat einen Full-Cover-Wasserkühler für die Limited Editions der Intel Arc A750 und Arc A770 vorgestellt. Dabei handelt es sich um die beiden schnellsten Karten der Alchemist-Serie – der ersten Generation der dedizierten Grafikkarten von Intel. Für die Gunnir Arc A380 Photon hatte Bykski bereits einen Wasserkühler vorgestellt. Bei einer TDP von 75 W dürfte eine Wasserkühlung aber eher selten zum Einsatz kommen.

Die Intel Arc A750 und A770 Limited Edition hinterließen im Test einen gemischten Eindruck. Die Hardware scheint potent zu sein, kann dieses Potential aber nicht in FPS ummünzen. Ein fehleranfälliger Treiber, nicht konkurrenzfähige Leistung in DirectX 11 und darunter, ein zu hoher Idle-Verbrauch – mehr als Kinderkrankheiten die bis zu einer zweiten Generation ausgemerzt sein sollten.

Aber nun zum Wasserkühler von EKWB. Dieser heißt EK-Quantum Vector² ARC A750/A770 D-RGB und passt auf die Limited Edition der Arc A750 und Arc A770. Wie üblich wird der Wasserkühler aus Kupfer gefertigt und dann vernickelt. Die Stärke dieser Kupferplatte beläuft sich auf 11 mm. Die Split-Flow-Cooling-Engine sorgt dafür, dass das Wasser auch über den Bereich fließt, an dem die meiste Abwärme entsteht. Beide Karten kommen mit einer Thermal Design Power von 225 W daher. Hier kann sich eine Wasserkühlung also durchaus lohnen, wenn der komplette Rechner denn ohnehin in einen Kreislauf eingebunden werden sollte.

Ein O-Ring dichtet die beiden Teile des Wasserkühlers, der von einer Acrylplatte abgedeckt ist, ab. RGB-LEDs leuchten in diese Acryplatte hinein und sorgen somit auch für entsprechende Effekte.

EKWB weist auf einen Ausschnitt im Wasserkühler hin, der es einfacher machen soll die Arretierung des PCI-Express-Steckplatzes zu lösen. Die Backplate besteht aus Aluminium und ist schwarz eloxiert.

Der EK-Quantum Vector² ARC A750/A770 D-RGB soll ab Mitte Dezember zu einem Preis von 239,90 Euro erhältlich sein. Eine Vorbestellung ist im Webshop von EKWB möglich. Lange Zeit waren die Limited Edition der Arc A750 und Arc A770 nicht verfügbar. Inzwischen findet man beide Karten zu Preisen von 328 Euro bzw. 419 Euro. Der Wasserkühler wäre somit halb so teuer wie die Grafikkarten selbst.

Preislich sind sie damit nicht zwingend eine Alternative zu den etablierten Karten von AMD und NVIDIA. Aber sie stellen eben eine Alternative dar und das reicht einigen sicherlich auch schon. Seit nunmehr einigen Wochen warten wir auf die ersten Custom-Modelle dieser beiden Karten. Vorgestellt bzw. angekündigt wurden schon einige wenige Modelle, bisher im Handel gelandet sind diese aber nicht.