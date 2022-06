Alphacools neuer GPU-Wasserkühler ist kompakt und nutzt eine Karbon-Abdeckung

Alphacool hat mit dem ES GPX Copper/Carbon einen neuen Wasserkühler vorgestellt, der sich einerseits durch besonders kompakte Abmessungen, aber auch durch seine Materialwahl auszeichnen soll. Den Wasserkühler bietet man zunächst in zwei Varianten an: Einmal für die Geforce RTX 3080 und 3090 in der Referenzversion (nicht die Founders Edition) und einmal für die Radeon RX 6800, 6800 XT, 6900 XT und 6950 XT in der Referenzversion.

Um Platz zu sparen, hat Alphacool die Wassernanschlüsse an das hintere Ende des Kühlers verlegt. Dies vereinfacht in vielen Fällen auch die Verschlauchung – letztendlich kommt dies aber auf den jeweiligen Aufbau an. Zwei G1/4-Anschlüsse stehen an dieser Stelle zur Verfügung. Als ES-Produkt sieht Alphacool den Einsatz vor allem für Server vor. In der Bauhöhe belegt der Kühler auch nicht wie sonst üblich 1,5 Slots, sondern derer nur einen. Auch dies ist ein weiterer Punkt für den Aufbau eines kompakten Systems.

Der Kühler für die GeForce-RTX-Karten misst 247,30 x 95,35 x 23,08 mm. Das klassische Modell für die Referenzkarten (Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080) kommt auf (224,86 x 121,4 x 25,05 mm). Der neue Kühler ist also tatsächlich etwas schmäler und belegt weniger Bauhöhe, ist mit den Anschlüssen aber auch länger. Ähnlich sieht dies für die Radeon-Karten aus. Hier kommt das klassische Modell (Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800/6800XT/6900XT) auf 262,5 x 130 x 24,5 mm, das neue ES-GPX-Copper/Carbon-Modell auf 267,63 x 104,8 x 22,35 mm.

Der Kühler selbst besteht aus vernickeltem Kupfer. Die Kanäle im Bereich der GPU haben eine Größe von 0,6 mm. Eine weitere Besonderheit stellt die Abdeckung dar. Anstatt von POM-Acetal oder Plexiglas kommt Karbon zum Einsatz. Ob es sich um eine Vollkarbon-Abdeckung handelt oder hier ein Trägermaterial laminiert wird, ist nicht bekannt. Alphacool begründet den Einsatz von Karbon mit der Gewichtsersparnis. Allerdings macht man zum Gewicht keine Angaben. Wir haben daher bei Alphacool eine Anfrage gestellt.

Eine Backplate befindet sich ebenfalls im Lieferumfang des ES GPX Copper/Carbon. Diese besteht aus Aluminium und ist schwarz eloxiert.

Der ES GPX-A Radeon RX 6800/XT/6900 Reference Copper/Carbon kostet 139,99 Euro, der Alphacool ES RTX 3080/3090 Reference Copper/Carbon hat den gleichen Preis.