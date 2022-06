Lesertest mit EKWB: Das sind die Tester des EK-Quantum Velocity² D-RGB

Im Mai starteten wir in Zusammenarbeit mit EK Water Blocks einen neuen Lesertest. Gesucht wurden drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die für ihr Alder-Lake- oder AM4-System mit Custom-Wasserkühlung einen neuen CPU-Kühler testen wollten. Wir sind nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Tester gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des EK-Quantum Velocity² D-RGB, welcher pünktlich zum Start der neuen Alder-Lake-Prozessoren von Intel auf den Markt kam und auch in einer AM4-Variante für AMD-CPUs erhältlich ist. Welches Exemplar getestet wird, das dürfen die Teilnehmer dieses Lesertests selbst entscheiden. Die Wasserkühler stehen nämlich in insgesamt fünf unterschiedlichen Design-Varianten mit teils verschiedenen Material-Kombinationen zur Auswahl. Neben einer Vollnickel-Version gibt es bei der Abdeckung Alternativen aus Plexiglas, Acetal oder satiniertem Titan. Auch eine Kupfer-Variante mit Acetalabdeckung ist verfügbar.

In jedem Fall findet die Montage von der Rückseite des Mainboards mithilfe einer Backplate statt, die den Kühlkörper über Federn und vier Schrauben fest an den Prozessor rücken lässt. Das EK-Exact-Mounting-System soll für eine einfache Montage und einen gleichmäßigen Anpressdruck sorgen. Die EK-Matrix7-Initiative sorgt dafür, dass die Höhe und die Anschlüsse am Kühler allesamt in einem Inkrement von 7 mm gehalten sind, womit Planung und Aufbau des Wasserkühlkreislaufes vereinfacht werden sollen.

Ein RGB-Beleuchtungssystem fehlt dem EK-Quantum Velocity² D-RGB ebenfalls nicht. Hier sind zahlreiche LEDs eingelassen, die den Wasserkühler im Betrieb schick beleuchten. Sie werden von den meisten RGB-Controllern der verschiedenen Mainboard-Hersteller angesteuert –­ unter anderem ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome Sync.

Die Integration in den Kühlkreislauf erfolgt über G-1/4-Zoll-Gewinde. Je nach Modell kosten die Kühler der EK-Quantum-Velocity²-Familie zwischen etwa 120 bis 160 Euro. Drei unserer Leser dürfen im Rahmen eines Lesertests ihr Wunschmodell ausführlich testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass die drei Foren-Mitglieder "Van_De_Haas", "ultiNaT3" und "RcTomcat" unsere Lesertester sein werden. Sie werden in Kürzer per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 05. Juni 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 06. Juni 2022

Testzeitraum bis 3. Juli 2022

Kleingedrucktes: