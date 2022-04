EKWB: Special Edition des EK-Quantum Vector für die GeFore RTX 3090 Ti FE

EK Water Blocks hat eine Special Edition des EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB vorgestellt. Der Wasserkühler ist für die Founders Edition der GeForce RTX 3090 Ti von NVIDIA vorgesehen. EKWB bietet den Kühler in einer Special Edition mit schwarzem und silbernen Aluminium-Finish an. Passend dazu sind beide Varianten mit einer Abdeckung aus Plexiglas ausgestattet. Optional gibt es auch noch Backplates in der dazu passenden Optik, die aber auch zur Standard-Variante des EK-Quantum-Vector-Kühlers montiert werden können.

Wie alle Wasserkühler von EKWB werden auch diese Varianten aus Kupfer gefertigt und dann entsprechend vernickelt. Die Fläche der feinen Kühlkanäle direkt über der GPU ist in der aktuellen Generation der Wasserkühler von EKWB un 30 % größer als bei den Vorgänger-Kühlern. Die G1/4-Anschlüsse befinden sich am hinteren Ende des kurzen Kühlers, der nur aufgrund des extrem kompakten PCBs der Founders Edition auf diese Abmessungen kommt. Der Nutzer hat die Wahl zwischen zwei Terminal-Varianten: Die eine führt die Anschlüsse geradlinig nach hinten weiter, die zweite im 90°-Winkel zur Karte.

Die Plexiglasabdeckung wird mittels O-Ringen zum Kühler hin abgedichtet. RGB-LEDs sorgen für die passende Beleuchtung dieses Elements. Ein Rahmen aus Aluminium, eben in schwarz und weiß, sorgt für den passenden Look des Kühlers, der dadurch noch einmal kompakter wirkt. Die Backplates sind ebenfalls aus Aluminium gefertigt.

Der EK-Quantum Vector FE RTX 3090 Ti D-RGB ist nur zur Founders Edition der GeForce RTX 3090 Ti kompatibel. Er kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab Mitte Juni verfügbar. Der Preis liegt bei 346,90 Euro. Die optional Backplate kostet 60,90 Euro bzw. 65,90 Euro.